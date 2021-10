【AUKUS結怨】 拜登坦言美國行事「拙劣」法國馬克宏：信任有如愛情需證明

(台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導)美英澳9月宣布AUKUS結盟,助澳洲打造核動力潛艦艦隊,但美國在太平洋的交好舉措,卻深深傷了大西洋盟友法國的感情。美國總統拜登(Joe Biden)今(30)日與法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)當面把話說開,盼雙方能重修舊好,弭合裂痕。

AUKUS最大的意義在於,美國罕見地將核動力技術與他國分享,標誌著印太秩序之重塑,雖未言明,外界多半解讀劍指中國,對台海穩定更可助一臂之力。然而,澳洲與法國早有多年的柴電潛艦合約,投美棄法,斷然毀約,身為美國長期盟友卻被蒙在鼓裡的法國,怒不可遏,稱猶如「背後被捅了一刀」。

這場修補關係的會晤,是由法國主導,安排在羅馬舉行,是事件發生後,兩位領袖首度面對面會談。拜登雖未致歉,但自覺理虧,以為法國已獲告知,坦承美國在此事件的處理上太過「拙劣」(clumsy)。

從二人握手、拍肩的互動來看,美法似皆展現言歸於好的誠意,馬克宏維持風度,在會後指出,雙方已重建互信,但「信任有如愛情,宣言很好,證明更佳」(Trust is like love. Declaration is good, but proof is better)。

美聯社報導,為了挽回歐洲老友的心,美國確實已做出行動。馬克宏透露,這幾周以來,美國積極助法軍打擊非洲沙赫爾(Sahel)地區的伊斯蘭極端分子,美方也大方分享情資、提供直升機等支援。二人也在會中談及如何加強在印太地區加強合作,及因應中國、阿富汗、氣候變遷等議題。

AUKUS齟齬,使法國不惜召回駐美大使作為抗議,這是兩國建交250年來首次,嚴重性可見一斑。在川普將美歐關係破壞殆盡後,拜登亟欲重建美國形象,當然不可輕忽此事對法國、乃至整個歐洲的負面效應。

「我們(美法)一起經歷了、慶祝了、珍視了太多太多,不容任何事情破壞彼此關係」,拜登說道。

美國總統拜登(左)與法國總統馬克宏在羅馬會晤(圖/美聯社)