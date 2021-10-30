【AUKUS結怨】 拜登坦言美國行事「拙劣」法國馬克宏：信任有如愛情需證明

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）美英澳9月宣布AUKUS結盟，助澳洲打造核動力潛艦艦隊，但美國在太平洋的交好舉措，卻深深傷了大西洋盟友法國的感情。美國總統拜登（Joe Biden）今（30）日與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）當面把話說開，盼雙方能重修舊好，弭合裂痕。

AUKUS最大的意義在於，美國罕見地將核動力技術與他國分享，標誌著印太秩序之重塑，雖未言明，外界多半解讀劍指中國，對台海穩定更可助一臂之力。然而，澳洲與法國早有多年的柴電潛艦合約，投美棄法，斷然毀約，身為美國長期盟友卻被蒙在鼓裡的法國，怒不可遏，稱猶如「背後被捅了一刀」。

這場修補關係的會晤，是由法國主導，安排在羅馬舉行，是事件發生後，兩位領袖首度面對面會談。拜登雖未致歉，但自覺理虧，以為法國已獲告知，坦承美國在此事件的處理上太過「拙劣」（clumsy）。

從二人握手、拍肩的互動來看，美法似皆展現言歸於好的誠意，馬克宏維持風度，在會後指出，雙方已重建互信，但「信任有如愛情，宣言很好，證明更佳」（Trust is like love. Declaration is good, but proof is better）。

美聯社報導，為了挽回歐洲老友的心，美國確實已做出行動。馬克宏透露，這幾周以來，美國積極助法軍打擊非洲沙赫爾（Sahel）地區的伊斯蘭極端分子，美方也大方分享情資、提供直升機等支援。二人也在會中談及如何加強在印太地區加強合作，及因應中國、阿富汗、氣候變遷等議題。

AUKUS齟齬，使法國不惜召回駐美大使作為抗議，這是兩國建交250年來首次，嚴重性可見一斑。在川普將美歐關係破壞殆盡後，拜登亟欲重建美國形象，當然不可輕忽此事對法國、乃至整個歐洲的負面效應。

「我們（美法）一起經歷了、慶祝了、珍視了太多太多，不容任何事情破壞彼此關係」，拜登說道。

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美國總統拜登（左）與法國總統馬克宏在羅馬會晤（圖／美聯社）