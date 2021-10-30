雙11狂歡季 澎湖指標Buffet下殺73折 每人只要711元

下半年購物最大盛事「雙11」即將登場，澎湖唯一五星級國際品牌酒店「澎湖福朋喜來登酒店」推出【限時雙11狂歡日】，11月11日至11月14日澎湖指標Buffet下殺73折，每人僅要711元，就可享用秋冬最豐美的海鮮盛宴！

澎湖福朋喜來登也趁勢推出振興五倍券超值住宿優惠，11月1日至2022年2月28日，振興券5000元即可入住三天兩夜原要價2萬5千4百元的豪華客房，再贈假日不加價、自助早餐買一送一優惠、魚市場搶鮮趣體驗行程、酒店機場定時定點來回接駁等福利！原要價37500元的海景景觀套房也祭出史上最激優惠，兩天一夜兩人成行每人僅要振興券5000元即可入住30坪頂級套房，含兩客早餐，再贈送自助晚餐兩客、魚市場行程、機場接送，最高回饋高達30,036元！

澎湖福朋喜來登適用振興五倍券、國旅券及好食券，全館三大餐廳也祭出85折振興券優惠、廣羅澎湖必買伴手禮的藝品店也推出振興券消費即享10%回饋，就是要讓旅人、食客省到最高點！

獲選【2021網路口碑之星】粉絲狂歡活動，留言就抽萬元住宿券！

澎湖福朋喜來登今年經「Dailyview 網路溫度計」大數據調查及評選，依據網路聲量、正負評比，納入地點評論、APP之評論數量與星等評分綜合排名，從全台灣超過200 間度假飯店 (休閒生活產業-渡假飯店類別) 中勝出，榮獲2021 年第四屆網路口碑之星-策略卓越獎，為感謝廣大粉絲的支持與愛戴，11月2日起至11月16日舉辦歡慶活動，凡至澎湖福朋喜來登酒店「Facebook粉絲專頁或Instagram(@fourpointspenghu) 」指定貼文完成活動步驟，就有機會抽中「港景豪華雙床客房」(定價：NT$15,000元)，留言數破千加碼再抽要價NT$37,500元「港景吉貝雅爵套房」，只要動一動手指，幸運得主就有機會是你！