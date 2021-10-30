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美國准了！FDA：輝瑞BNT新冠疫苗可供5至11歲孩童施打

有待專家進一步規範施打細節

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2021/10/30 14:59
輝瑞COVID-19疫苗（圖／美聯社）

輝瑞COVID-19疫苗（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）美國食品暨藥物管理局（FDA）今（30）日核准輝瑞（Pfizer-BioNTech/BNT）新冠疫苗可用於5至11歲兒童身上，不過仍須疾病管制暨預防中心（CDC）提出使用方針，方能推行。

路透報導，BNT雖過了FDA那關，仍有待專家討論劑量等種種細節。FDA批准5至11歲孩童接種劑量為10微克，而12歲以上則是30微克。輝瑞指，臨床試驗顯示，該疫苗對5至11歲受試者的效力達90.7%。

美國有2,800萬孩童屬於此一族群，多數皆已返校上課。FDA顧問小組指出，降低劑量有助減輕BNT帶來的罕見副作用，如心肌炎。此一不良反應多出現在接種輝瑞或莫德納（Moderna）疫苗的年輕男性身上。

美國約有58%人口完整接種，較英國、法國等先進國家都來的低。許多成年人對自身打疫苗都抱有疑慮，遑論讓子女接種。FDA重申，接種疫苗利大於弊。

目前僅有中國、古巴、阿拉伯聯合大公國同意讓此一年齡層的兒童施打COVID-19疫苗。

莫德納本周稍早引用實驗中期數據，指其疫苗可讓6至11歲的孩童產生強大免疫反應。

台灣指揮中心今表示，仍須觀察各國兒童施打狀況，提出新的疫苗仿單，方能決定是否跟進。
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