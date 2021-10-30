中國「共同富裕」運動牽動經濟 恐成為奢侈品產業最大惡夢

全球新冠肺炎疫情爆發期間，在全球奢侈品消費市場中，中國的銷售額翻了一倍。（圖/路透社） 全球新冠肺炎疫情爆發期間，在全球奢侈品消費市場中，中國的銷售額翻了一倍。（圖/路透社）

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）中國領導人習近平近期提出「共同富裕」概念，讓許多高度依賴中國市場的奢侈品產業與投資者「剉咧等」，害怕可能影響產品銷售。

根據外媒，貝恩策略顧問（Bain）的數據顯示，全球新冠肺炎疫情爆發期間，在全球奢侈品消費市場中，中國的銷售額翻了一倍，該公司也預測，到了2025年，中國將超越歐洲與美國，成為全球該產業銷量占比最高的國家。

然而近期中國透過一系列舉措，企圖推行「共同富裕」價值，從影視、教育到電競產業都受到影響，引起外界不少擔憂，不過有分析師則認為，「共同富裕」運動並不會影響在中國數千億美元的奢侈品銷售額。

根據路透社，有分析師指出，在中國政府明確表示希望提高更多家庭的收入並擴大中產階級的狀況下，可能有助於提高民眾對奢侈品的購買力和消費力。但也有專家表示，不能排除奢侈品產業因政府對富人增稅而受到打擊的可能。

過去中國奢侈品產業就曾因為政府政策大受影響。據外媒，中國自2012年主打反貪腐和打擊奢侈消費後，中國奢侈品市場大受打擊、銷售銳減，LVMH 的股價從 8 月到 9 月下跌了 7.9%，而 Gucci 集團的股價則下跌了 19.4%。

不過另一方面，當時中國遊客在海外的奢侈品支出卻大大地增加了。反觀現在，在全球疫情尚未退燒前，現階段中國遊客恐較難在國外進行奢侈品消費。