台歐交流熱絡 中國批台灣金錢外交 不忘統戰訴說統一美好願景

（台灣英文新聞 / 綜合報導）我國外交部長吳釗燮歐洲之行正如火如荼展開，向歐洲議員挺台致上謝意，而與此同時，中國也不甘示弱，除了官媒猛批台灣「金錢外交」，國台辦也持續施展統戰伎倆，強調「統一」對台灣是有利無弊。

中國官方媒體環球時報（Global Times）英文版在27日一篇評論中提到，民進黨政府將吳釗燮歐洲行與國發會經貿團中東歐行，定調為「展示台灣的戰略重要性、經濟實力與捍衛民主的決心」，可以說是奠基於「支票外交」（checkbook）的出訪。該文更提及，吳釗燮之行意圖分化歐洲的中國政策。

對此說法，我外交部嚴正駁斥，指該篇報導極盡抹黑濫罵，毫無根據，意圖誣衊台灣政府官員。外交部強烈譴責中國官媒惡意散佈假新聞，回嗆其竟淪落到「只能造假與撒謊，果然只有專制極權的中國共產黨政權才做得出來」。

另一方面，根據聯合報，國台辦副主任劉軍川29日在一場視訊研討會中，除了稱「台獨頑固分子」數典忘祖，勾結外部勢力，也不忘扔出甜頭，擘劃統一後的美好願景。

劉軍川宣稱，統一後「台灣的財政收入盡可用於改善民生」，更會保障「台灣同胞的生活方式、私人財產、宗教信仰、合法權益不受侵犯」。除了強調台灣在經濟、文化、外交、兩岸交流上都能獲益，甚至大言不慚表示，台灣「在國際上腰桿會更硬、底氣會更足，更加安全，更有尊嚴」。