《魷魚遊戲》紅到遊戲市場！ 線上錦標賽還原劇中遊戲 玩家瘋搶「魷魚幣」

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）生存遊戲韓劇《魷魚遊戲》（Squid Game）爆紅，這股熱潮竟也燒到了虛擬貨幣市場！市面上出現了「魷魚幣」（Squid），看劇不過癮的劇迷，只要取得該代幣，就有機會參加11月的線上虛擬大賽，將劇中六大遊戲玩個過癮。

開發者在白皮書中表示，魷魚幣20日一發行就迅速售罄，之後價格連日飆漲，CoinMarketCap數據顯示，魷魚幣26日一枚只要0.01美元，29日漲到3美元，而截至30日10時左右，一枚已衝至12.09美元，過去24小時來的增幅達到422%，比之火箭也不為過。

綜合BBC與CoinDesk報導，《魷魚遊戲》線上錦標賽將於11月開戰，以「邊玩邊賺」（play and earn）的模式進行，參賽者必須先準備456枚代幣方能取得第一關門票，之後繼續累積代幣。不同於劇中設計，參加人數不限，獎金也無上限，開發者將獲得每關入場費的10%，其餘由最後贏家抱走。

不過，劇中參賽者都是債台高築的社會底層人士，但想要參加線上遊戲者，荷包大概不能太寒酸。以今日一枚12.09美元計，456枚代幣的第一關入場費高達5,513美元（新台幣153,400元），若幣值持續飆升，門票的代價恐怕更為可觀。

此外，玩家也得想清楚了，即便賺到許多魷魚幣，能否順利脫手還是個問題。CoinMarketCap警告，已有使用者反映，無法在去中心化交易所PancakeSwap販售Squid幣，疑與公司的「反傾銷」程式有關。想一頭熱藉機發橫財的投資人，可得好好掂量風險。

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