歐洲之行抵達比利時 外長吳釗燮感謝歐洲議員力挺台灣

（台灣英文新聞 / 綜合報導）正於歐洲訪問的外交部長吳釗燮訪歐之行，29日在比利時一場餐會上，當面感謝歐洲議會與比利時國會議員對台灣的支持，呼籲雙方能加強政治關係與各項合作。

吳釗燮致詞時表示，歐洲議會10月20日以壓倒性票數通過「台歐盟政治關係暨合作」報告，建議歐盟強化與台灣的政治關係，並支持台灣的國際參與，是歷來第一份關注台歐盟全方位關係的歐洲議會報告案，具指標性意義。

吳提到，歐洲議會自2020年7月以來，已通過包括「歐盟貿易政策檢討」、「共同外交安全政策」、「連結性及歐亞關係」等12部包含多項友台條文的重要文件，明確傳達歐洲議會對於台海情勢的關切，以及對台灣國際參與、台歐盟洽簽雙邊投資協議（BIA）的支持。

除了歐洲議會外，比利時聯邦參議院也於今年3月通過「加強台灣國際社會地位」決議案，並以壓倒性票數通過友台決議，支持台灣國際參與及以外交手段紓解亞太地區緊張情勢。比國聯邦眾議院則於去年通過「台灣的國際地位」決議，都是台歐雙邊關係的重要里程碑。

吳釗燮與各議員在餐會上，亦就中國複合式威脅、台海安全現況、台灣參與聯合國、香港情勢，台歐青年交流，台歐盟雙邊投資協議（BIA）等議題交換意見。

本次餐會出席者包括「台歐盟政治關係暨合作報告」報告人、瑞典籍歐洲議員Charlie Weimers等9國的歐洲議員，以及比利時國會友台小組2名共同主席。