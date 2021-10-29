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今非昔比 台灣駐法代表首度獲邀捷克國慶酒會

吳志中直言，近年台灣因抗疫成效受國際注目，「今年則是因中國野心，讓台灣成為全球捍衛民主的前線。」

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2021/10/29 20:34
捷克駐法國大使館28日舉辦國慶酒會，台灣駐法代表吳志中首度受邀出席。（圖／中央社）

駐法代表吳志中與捷克大使佛萊希曼

捷克駐法國大使館28日舉辦國慶酒會，台灣駐法代表吳志中首度受邀出席。（圖／中央社） (來源 中央社)

（台灣英文新聞／ 政治組 綜合外電報導）捷克駐法國大使館28日慶祝國慶，首度邀請台灣駐法代表吳志中參與酒會，雙方熱絡交流，盼關係持續深化。

捷克共和國於10月28日歡慶建國103年，其駐法國大使館廣邀各國外交官與政治領袖同慶，近日台灣捷克交好，外交部長吳釗燮日前到訪該國，更獲參議院贈「國際貴賓銀質獎章」。吳志中今年首度獲邀出席，並與捷克駐法大使佛萊希曼（Michal Fleischmann）相談甚歡。

吳志中感謝捷克對台灣的支持與善意，佛萊希曼則表示，台捷關係友好，共享民主價值；並對吳釗燮到訪捷克感到高興，同時希望雙方關係可以持續強化。

佛萊希曼在致詞中也強調自由民主的重要性。該國歷經共產極權民主來之不易，他表示「自由並非免費」、「自由帶來秩序」。

對於此次獲邀吳志中表示，這是台灣首度受邀參與捷克國慶酒會，也是首度獲邀出席歐洲國家使館國慶酒會，此事顯示台灣在法國與使節交流頻繁，不同以往。

吳志中也直指，近年台灣因抗疫成效受國際注目，「今年則是因中國野心，讓台灣成為全球捍衛民主的前線。」

吳志中也表示，透過在法國與各界的頻繁互動，台灣的國際地位穩固，也越來越被世界看見，「這讓我們對未來深具信心。」
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捷克國慶
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