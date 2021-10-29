拜登政策不同前任 孫曉雅揭台美關係4要素

美國在台協會處長孫曉雅29日表示，美國支持台灣國際參與，並將協助台灣維持充足的自我防衛能力。（圖／翻攝自中央社） 美國在台協會處長孫曉雅29日表示，美國支持台灣國際參與，並將協助台灣維持充足的自我防衛能力。（圖／翻攝自中央社）

（台灣英文新聞／ 政治組 綜合報導）美國在台協會處長孫曉雅今（29）日向媒體表示，僅管拜登政府上台後進行政策調整，美台關係的本質維持不變。美台關係有4大要素，包括維持美台安全合作、拓展美台經濟夥伴關係、維持台灣國際空間及強化美台人民情誼。

上任3個月的美國在台協會（AIT）處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）今日首度舉行記者會。中央社引述她在會前媒體採訪中表示，美台關係現正處於極佳狀態，相信深化雙邊人民的互動與連結，不僅符合美國利益，也符合美國基於台灣關係法、三個聯合公報及六項保證的「一中」政策。

孫曉雅強調，拜登政府今年新上任，在一些領域進行重大政策調整，然而美台關係的本質實際上維持不變。

她指出，歷屆政府的做法不同，川普政府採用單邊或雙邊行動解決的議題，拜登政府則以多邊機制因應，新成立的美、英、澳三方安全聯盟AUKUS便是例子。

至於政策改變對台美關係的影響，孫曉雅表示，印太區域安全、台海和平穩定，符合美台共享且持久的利益。「我們對中國持續破壞台海穩定的行為深感關切」，並重申美國對台灣的承諾堅若磐石，也有助維護台海及印太區域的和平與穩定。

美國會持續支持台灣對抗限制該國適當參與國際的種種作為，孫小雅進一步指出，美國會繼續以多種不同的方式強化與台灣的關係及互動，並致力協助台灣維持充足的自我防衛能力，同時會與台灣合作，一同應對印太區域內美台所面對的共同挑戰。

孫曉雅強調，美台關係有4大要素：維持美台安全合作、拓展美台經濟夥伴關係、維持台灣國際空間，及強化美台人民之間的情誼。此外，美台也於資安及供應鏈等新重點領域合作，並於多邊場域中推進上述各項目標。