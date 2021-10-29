新北市不藏私•托嬰營運管理2.0版出書分享　社會局長張錦麗：這是一本「愛與照顧的寶典」

新北市引領風潮的托育政策，備受國內外關注，新北市毫不藏私，於104年推出全國第一本「托嬰中心工作管理手冊」，分享托嬰專業知識Know-how與管理SOP，成為各縣市取經的葵花寶典；經過6年多來的淬鍊和經驗，新北市再度推出托嬰中心營運管理手冊2.0進階版，舉凡法規修訂、環境規劃、行政管理、活動安排、各項實務操作表單…甚至最核心的托育安全和危機管理，都鉅細靡遺地呈現。

新北市政府社會局長張錦麗表示，這是一本「愛與照顧的寶典」，集結專家學者的智慧和托育人員的寶貴經驗，採實體書和電子書同步發行，歡迎各界分享使用。

張錦麗表示，新北市在100年10月，以「歡喜生、快樂養」的政策理念，成立全國第一家汐止忠厚公托中心，將幼兒教育向下紮根到從0歲開始，不僅在少子化的浪潮下鼓勵父母生育，也幫父母解決照顧議題；10年來新北市的友善托育政策，不僅一路領先全國，家外送托率38.3％，甚且超過OECD國家的33％。

張錦麗表示，截至目前，新北市的公托中心已設立94家，私立托嬰中心也有208家，合計302家可收托服務13,003名嬰幼兒；若再加上4千多位居家托育人員可收托8千7百多位嬰幼兒，新北市收托能量超過2萬名。

張錦麗指出，這本「愛與照顧的寶典」係由長庚科技大學幼保系副教授汪麗真負責主持，網羅長庚、輔大、耕莘等大專院校幼保專家學者的研究和意見，加上公私立托嬰中心10年來的寶貴經驗，法規部分則由市府相關局處提供、審議，經由社會局兒童托育科同仁和新北市公共托育營運管理中心所彙編而成，提供各界參考使用，以落實侯友宜市長「新北愛小孩、育兒一起來！」

兒童托育科長林秀穗表示，新北市的托育政策從零開始，經過10年來的發展和經驗累積，已幾近成熟階段，這本書可說是大家的智慧結晶，像書中有許多實務操作表單，都是由中和南勢角、中和錦和、永和網溪、三峽北大、土城和平、中和連城、三重三光、新店安康、新莊頭前等公托中心，以及私立親親寶貝、小桃子托嬰中心所開發提供。至於家長最關心的嬰幼兒健康安全、突發和緊急事件處理通報，也都有專章提供。

林秀穗表示，各縣市政府如有「愛與照顧的寶典」參閱需求，可上新北市社會局官網、新北育兒資訊網瀏覽，相關表單附件與範例等工具資訊，開放下載參考使用，共同為培育我們的寶貝努力。