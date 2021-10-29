新北發布「耶誕環保挖寶趣」好物召集令　運動結合愛心•讓愛動起來　

新北環保局即日起至12月20日發起「好物召集令」，民眾可由循線回收車或前往各區清潔隊辦公室等「多元好物窗口」交付二手物（圖/環保局提供)&... 新北環保局即日起至12月20日發起「好物召集令」，民眾可由循線回收車或前往各區清潔隊辦公室等「多元好物窗口」交付二手物（圖/環保局提供)

溫馨耶誕節即將到來，是否發現家中藏有一些鮮少使用但功能完好的二手好物？新北環保局即日起至12月20日發起「好物召集令」，民眾可由循線回收車或前往各區清潔隊辦公室等「多元好物窗口」交付二手物。為延續今年奧運的感動與全國運動會在新北的熱潮，今年也強力募集運動用具或器材，將運動風氣結合資源循環，讓愛動起來！

環保局說明，為推廣循環資源並落實物盡其用的精神，環保局29日發起「好物召集令」，向民眾募集二手好物，包含外觀及功能良好之玩具、衣服、包包、書籍(不含報紙、期刊雜誌等有期限性之書刊)、小家電、小家具及腳踏車等，民眾透過新北市環保局循線回收車、各區清潔隊辦公室等「多元好物窗口」交付物品，所有物品將於12月25日下午2時「讓愛動起來 耶誕環保挖寶趣—跳蚤市場」進行義賣。

環保局秘書徐維遠表示，另為延續今年東京奧運及全國運動會的運動風氣，環保局今年強力募集腳踏車、棒球手套、桌羽球拍、健身器材等等各項運動的二手好物，無論是喜愛運動的選手或是熱愛健身的市民朋友，歡迎大家捐出各式鮮少使用且功能完好的運動用品，一起傳遞愛心，讓愛動起來!

環保局表示，新北市已連續7年辦理「新北耶誕環保挖寶趣—跳蚤市場」義賣活動，過去6年累積義賣善款共新臺幣397萬，去(109)年活動現場更有超過5千人共襄盛舉，深受民眾喜愛。而活動當日的義賣所得，將全數納入新北愛心大平臺幫助需要幫助的人，藉此凝聚大家的愛心，關懷真正需要幫助的人。各區清潔隊「好物窗口」地址及電話，可至新北市政府環境保護局網站查詢(http://www.epd.ntpc.gov.tw/)。