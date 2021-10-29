穀保家商建教班學生至職場實習，學校對於建教業務推展不遺餘力，連續6年考核成績皆獲「一等」獎（圖／新北市教育局） 穀保家商建教班學生至職場實習，學校對於建教業務推展不遺餘力，連續6年考核成績皆獲「一等」獎（圖／新北市教育局）

新北首創表揚實習有功學校及人員 首屆穀保、樟樹及泰山獲獎

新北市為表彰各校推動實習業務成果及績效，率全國之先辦理「110年度高級中等以下學校推動實習業務有功表揚」，激勵推動實習業務具有貢獻之人員。新北市教育局日前於教務及實習主任會議辦理公開表揚，由穀保家商榮獲推動實習有功學校，推動實習有功人員則由樟樹國際實中鄭姿蓉主任及泰山高中呂昇翰主任榮獲殊榮。

教育局表示，新北市已連續4年蟬聯教育部國教署「技術及職業教育獎勵案」直轄市最高榮譽優等成績，得力於學校現場對實習業務的付出貢獻。為感謝學校及教師們的深耕努力，新北市率全國之先首創實習有功表揚活動。經過二階段初複審並由專家學者依不同指標面向，如實習工場管理、建教合作業務推動、技藝(能)競賽成果、產學合作、技能檢定、創新教育等，選出技職實習教育有功的學校及教師，建立標竿典範。

榮獲首屆推動實習業務有功學校的穀保家商自106年起連續4年共6位學生榮獲技職教育最高榮耀－教育部技職之光獎項。此外，102年至今共獲22座金手獎及27座優勝獎，其中網頁設計、文書處理、烘焙等職類更多次榮獲全國第一名，建教合作業務推展更是連續6年考核皆獲一等獎。嚴英哲校長表示，學校以孩子技藝搖籃為定位，每個孩子都是等待被發掘的寶石，勉勵校內所有「實習人」持續為孩子付出愛與榜樣。

個人組部分，審查委員表示報名遴選者競爭激烈，皆為一時之選。樟樹國際實中鄭姿蓉主任擔任新北市首座實驗性技術型高中第一屆實習主任，承接辦理「全國高級中等學校家事類學生技藝競賽」深獲好評。她教職生涯已20年，學校開創之初所有實習場所地板花色、油漆選擇、窗簾款式到教室內一磚一瓦都一手包辦。疫情期間更媒合興采實業，帶領流行服飾科學生發揮所學及創意，縫製1萬個防疫口罩套提供他校更捐給日、德、法、美國等學校，守護第一線教育人員同時兼顧防疫及實習學習需求。

同樣獲此殊榮的泰山高中呂昇翰主任勇於創新，在防疫物資吃緊時運用技職優勢自製校園版額溫槍，讓評審留下深刻印象。呂主任表示，秉持有承諾、給舞臺、創造機會的信念，鼓勵學生參與全國技能競賽、工科技藝競賽、專題製作、技能檢定及語言認證等活動，希望技高孩子充滿熱情與自信地展現專業技能。

教育局長張明文表示，新北市自108年起推動4年4億元的「贏得未來 技職人才」計畫，除培育8項全國頂尖群科，更深耕技術型高中端，落實證能合一的國際化人才培養，每位實習夥伴都是技職教育幕後推手，期待藉此活動建立新北市實習業務典範，共同培育具備實作、創新、跨域及解決問題的專業人才。