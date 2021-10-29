中華電力推 「5G無塑 無拘無束」生活型態 落實「i環保」作為

中華電信於今(29)日宣佈推動「5G無塑日」系列活動，要透過推廣環保教育、嘗試落實環保、一起體驗環保、到真正力行環保的四部曲規劃，廣撒環保種子在員工、親朋好友及一般大眾的心裡，再搭配5G創新科技應用、全國企業志工的投入，號召所有民眾攜手邁向「5G無塑、無拘無束」的永續行動生活。

中華電信自2018年創新推出「5i SDGs」(我愛聯合國永續發展目標)倡議，確立以大愛(I) 推動i科技、i學習、i幫盲、i環保、i分享等永續發展目標， 用核心技術、資源、能力與特色，協助解決社會問題， 不僅具體接軌國際社會，響應政府數位平權政策， 同時以企業志工多點開花方式大規模推動永續行動。

5G高速 環保減塑，創造5G無塑、無拘無束新生活型態

中華電信謝繼茂董事長表示，身為國內電信服務的領導業者， 中華電信在環境、社會、公司治理(ESG)等各面向， 一貫堅持永遠走在最前面，這次推出「5G無塑日」活動， 是運用5G網絡傳播速度與自身分享傳遞的能力， 在環境永續發展的路上扮演「開創者」、「領導者」的角色， 導引員工積極落實節能減塑、身體力行， 未來並將系統性地攜手供應鏈夥伴一起朝減塑、 零碳的永續管理目標前進，盡心展現身為「綠色企業」 積極促進環境永續、達成永續發展目標。

5G無塑企業志工永續行動四部曲包括:第一部曲， 中華電信逾2萬名同仁線上參與環保教育課程，建立正確相關知識； 第二部曲，鼓勵同仁廣邀親朋好友及所有民眾一起上活動網站(ht tps://cht5gplastic-free.com. tw/)，了解環保知識、玩IG濾鏡、動態小遊戲、 欣賞粉絲貼文、參加好禮抽獎；第三部曲，邀請民眾攜家帶眷、 呼朋引伴， 一同前往台北華山戶外廣場欣賞紙風車劇團所帶來的環保互動遊戲、 探索環保真諦；以及第四部曲最終章， 號召中華電信同仁擔任企業志工，在全國各地力行淨山/淨灘/ 淨溪等各類型活動，真正力行環保，透過實務操作、 潔淨已被破壞的自然景觀、環境，同時也將環保意識深植心中。

謝繼茂董事長強調，地球暖化造成氣候變遷問題已刻不容緩， 中華電信因此善用5Ｇ新興科技，與臺灣湛藍海洋聯盟所研發之「 湛鬥機」無人船合作，應用5G高速、低延遲的優質通訊能力， 遠端操控、高效清除海洋塑膠垃圾、真正透過科技串起善的循環， 用心傾聽及回應社會需求，開創有實效的「i環保」模式。

創新結盟 用科技、專業協助環保 落實全球夥伴永續發展目標

臺灣湛藍海洋聯盟執行長陳思穎表示， 海洋垃圾是全球最關注的議題之一，聯盟提出「智 (Intelligent) 」在潔淨海洋的概念，即是運用通訊實現無人船運作， 而中華電信5G扮演著關鍵角色。5G的導入， 湛鬥機能在穩定而快速的通訊系統下，加速移除海洋垃圾， 成為港口垃圾流出外海之前，守護環境的最後一道防線， 亦符合中華電信「i環保」的永續發展目標。

除了5G服務協助湛鬥機無人船移除海洋垃圾，中華電信也發動擁有 機電、空調、照明專業證照、經驗的同仁們擔任企業志工， 與中華民國企業永續發展協會(BCSD) 旗下台灣節能巡邏隊合作，一起推動節能檢測服務。

中華民國企業永續發展協會策略發展總監王玲珉表示， 台灣節能巡邏隊由各界熱心企業志工組成，成立超過10年， 節能診斷逾330家企業與機構。 中華電信自創立時就指派專業同仁參加，是重要的創隊志工企業。 為加速企業投入節能行動，中華電信於本年度成為台灣節能巡邏隊的 聯合執行單位，號召同仁成立中華電信節能環保服務隊， 並於記者會中舉行授旗儀式，設定具體節能巡檢目標， 相信將更擴大影響範圍，更有助於企業節能推動。

紙風車劇團執行長兼團長任建誠則表示，這兩年因covid- 19影響全球人類的生活，帶來許多出乎意料的變化，此時此刻， 相信每個人心中都想要尋找「幸福」，讓日子回歸於平常， 珍惜一切人事物。紙風車劇團參與中華電信發起的「5G 無塑日」活動，便是一致希望地球生態回歸於過去， 減少塑膠垃圾用量，讓我們後代子孫能享受、延續地球的美好， 也希望大家一起從日常生活中減塑做環保。

謝繼茂董事長強調，中華電信創新領航，提倡節約、綠色、 低碳的消費、應用、生活方式，規劃系列活動來紮實的建構、實踐、 擴散環保觀念與作為，既透過創新科技移除垃圾， 也期許每位同仁都成為推廣環保概念的企業志工種子，從自身做起， 進而影響家人、朋友，甚至未來帶動供應商一起參與、 積極減碳管理，致力實踐為臺灣建構清新潔淨的綠色產業鏈、 共享5G無塑、無拘無束新生活型態。