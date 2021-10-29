北市府瞄準低利再發債•200億建設公債完成發行•北富銀擔任發債經理行 市場投標踴躍•獲2.25倍超額認購

目前市場維持低利環境，臺北市政府看準發債成本降低，繼年初發行新臺幣100億元建設公債後，昨(28)日再度發行新臺幣200億元建設公債，藉此有效分散利率風險、節約利息支出，達到調整債務結構目的。

本次公債由台北富邦銀行擔任債券標售及發行經理行，市場投標意願踴躍，總投標金額達新臺幣449億元，超額認購達2.25倍。

北市府表示，近年來臺北市債務餘額逐年下降，目前流通在外之建設公債餘額僅有年初發行之新臺幣100億元。本次北市府建設公債各年期發行金額分別為2年期72億元(利率0.380%)、3年期68億元(利率0.390%)及5年期60億元(利率0.400%)，北市府確實掌握債券市場利率趨勢變動，在未新增債務的前提下，以長期穩定且相對低成本的資金取代部分未到期利率較高之銀行借款，一方面每年能節約市庫利息支出達新臺幣2,100萬元，如果搭配年初發行的新臺幣100億元建設公債，合計一年可為市庫節約達新臺幣5,000萬利息，另一方面亦可將債務結構調整至更合理的配置。

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