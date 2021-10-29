本週發行量加權股價指數漲幅約為0.58%　上市股票總市值達52.28兆元

根據臺灣證券交易所統計,110年10月29日發行量加權股價指數收盤為16,987.41點,較上週(110年10月22日)的16,888.74點上漲98.67點,漲幅約為0.58%,台灣50指數收盤為13,357.30點,較上週的13,418.20點下跌60.90點,跌幅約為0.45%,寶島股價指數收盤為19,404.19點,較上週的19,250.96點上漲153.23點,漲幅約為0.80%。

產業別指數方面,漲幅以航運類指數上漲7.07%為最大,跌幅以塑膠類指數下跌2.34%為最大,未含金融類指數上漲100.08點,漲幅約為0.68%,未含電子類指數上漲153.65點,漲幅約為0.81%,未含金融電子類指數上漲197.43點,漲幅約為1.23%。

本週集中交易市場總成交金額為1兆5,502.70億元,全體上市股票成交金額為1兆5,027.63億元,股票成交量週轉率為2.77%,各產業上市股票交易情形如下:

成交金額前三名為:

第一名,半導體類5,870.34億元,占全體上市股票交易金額39.06%

第二名,電子零組件類1,963.93億元,占全體上市股票交易金額13.07%

第三名,航運類1,803.13億元,占全體上市股票交易金額12.00%

成交量週轉率前三名產業為:

第一名,化學工業類9.86%

第二名,光電類8.83%

第三名,電子零組件類7.35%

累計今年年初開盤迄今共200個交易日,集中市場總成交金額為81兆395.25億元,市場日平均成交金額為4,051.98億元,股票成交量週轉率為175.89%,股票日平均成交量週轉率為0.88%。

2021年10月29日全體上市公司市場總值為新台幣52兆2,793.97億元,較上週(2021年10月22日)市值51兆9,369.47億元增加3,424.50億元,增幅約為0.66%。

(以上資料為初步統計資料,成交資料不包含本週最後交易日鉅額及外幣交易之成交資料)