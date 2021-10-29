福泰飯店集團 2021 ITF 國際旅展　防疫又環保永續文化的創新住宿券

2021 ITF 離國際旅展開幕只剩一週了 , 福泰飯店集團搶先於 2021 / 10 / 29 ( 五 ) , 推出 ITF 線上旅展 , 並於ITF國際旅展承租二格攤位 ( I 805 )，發揮4R – 新世代永續又樂活 (Reduce 減量 , Recycle 回收 , Reuse 再利用 , Responsibility and support our local community協助在地社區發展 ) 的理念 , 讓民眾們即速上網 , 立刻搶好康 . 而 11/ 5 – 11/ 8 南港展覽館的旅展活動 , 除了現場主題的介紹外 ,也提供線上訂購防疫房間與環保文化專案行程住宿券的服務與活動。

福泰飯店集團於 10 / 29 – 11 / 17 舉辦線上旅展 , 福泰桔子商旅 --- 台北四家防疫旅館 , 除了符合中央防疫規定 ,入住到退房 , 專業消毒及服務最安心 , 且三餐準備皆精心挑選和具營養價值。我們以樸實親切的態度面對每位客人 , 更設有系列性的客製化與個性化的選擇服務。同時福泰飯店集團結合旗下飯店和商旅 , 並與同好的飯店 ( 雲林華安大飯店 , 鮪魚家族飯店 – 屏東店 / 台東店 / 花蓮店 ) 共同推行銷售聯合住宿券 及 環保專案行程住宿券的專案優惠。並同時邀請合作夥伴 --- 黑松股份有限公司 與 保力達股份有限公司 , 共同參與此次線上及現場活動的贊助與支持。

礁溪山形閣溫泉飯店 -- 深藏在蘭陽平原的絕美隱居地，享受從山形閣中眺望出去的美景，親身感受到噶瑪蘭之地的歷史與文化，同時營造出時空交錯感，讓您認為自身徜徉在日本 ...... 此時疫情舒緩 , 參加旅展及提供線上住宿券的優惠銷售 , 在此之際 , 何不購買前往山形閣 , 讓自己的身心靈 , 放鬆一下。

防疫旅館房間 (含三餐 )每人每晚NTD2600起 …… 線上另有優惠及獎項活動 聯合住宿券 (含兩客早餐) 每晚NTD 1800元起 ……單張券NTD1800 / 三張 x 贈送一個馬克杯 / 五張 x 贈送1環保碗 (限量)；單次買20張 x 贈送1張住宿券 ,買50張 x 贈送 3 張住宿券(單日現購上限200張) 環保專案行程住宿券 (含兩客早餐) 每晚NTD1800起 …… 礁溪山形閣溫泉飯店雙人住宿券 ( 含精緻早餐兩客 / 住宿期間免費停車一部 )，每晚NTD 6200起 …..( 假日需加價 / 元旦假期及農曆春節不適用 ) 每房加贈農場手作體驗活動

防疫旅館的專屬客製化推廣及在地文化的永續行程專案的包裝銷售 , 好讓大家了解 , 真正的文化永續乃是: 體驗在地生活文化 ，促進在地責任的消費 , 才可使永續的文化 , 延傳下去 。