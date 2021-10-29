世界音樂節@台灣實體線上同步進行　限定偽出國體驗大佳河濱公園登場

(台灣英文新聞/藝文組 台北綜合報導)「2021世界音樂節@台灣」於10月29日至31日盛大登場，18組國內外團隊接棒演出，現場更營造偽出國體驗。

文化部影視及流行音樂產業局主辦的「2021世界音樂節@台灣」(World Music Festival @Taiwan 2021)因應疫情，本屆音樂節首度採取實體加線上演出方式，實體演出於10月30日至31日兩天假台北大佳河濱公園舉辦，線上商展專區則自10月29日至11月12日為期兩週，開幕記者會於今 (29)日舉行，來自哥倫比亞、巴西、英國等國及台灣的團隊揭開音樂節序幕。

影視局徐宜君局長表示，「世界音樂節@台灣」為全台最大世界音樂類型的戶外音樂節，以台灣為根基，集結各國世界音樂、流行跨界與多元族群特色。今年首次藉由線上形式接軌國際音樂產業，透過實體、虛擬雙軌進行，在台灣打造結合實體演出與線上商展的世界音樂節。

今年活動主題「和世界一起 接種音樂的溫度」，呼應在全世界仍受疫情肆虐的當下，透過音樂讓全世界連結在一起，現場特別以「偽出國體驗」營造限定場景，打造類候機室和登機門的拍照打卡點，彷彿準備登機，走出台灣。

主舞台「地球舞台」包括Suming舒米恩、桑布伊、桑梅絹、戴曉君、神棍樂團、湯宇歆拉丁樂團、行草樂團、台青蕉樂團、歐開合唱團、泥灘地浪人、吉那罐子、异境樂團Feat.陳建瑋等來自台灣、哥倫比亞、巴西、美國、英國及加拿大Tio Chorinho、Bantü Salsa線上演出等18組國際及台灣特色團隊接力演出；另有6場異國樂舞展演邀請專業舞團展現阿拉伯、土耳其、波斯、尼加拉瓜共和國、貝里斯等地舞蹈，帶著觀眾在充滿異國情調的舞蹈中暢遊世界。

每年音樂節的另一個大亮點「地球市集」，是全台最具異國情調的人氣市集，受疫情影響，今年以音樂舖子及創藝型品牌為主，並邀請數個NGO組織及社會企業參與地球公民議題，攤商間保持安全距離，讓民眾逛得安心。

主辦單位提醒，疫情二級警戒尚未解除前，須保持社交距離、全程配戴口罩、全區禁止飲食。更多相關訊息請於官網查詢。



(圖/風潮音樂)