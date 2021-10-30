〈時評〉高雄城中城火災教訓　亟需檢討國土規劃及住宅政策

高雄城中城大樓惡火帶走46條人命、43人受傷，行政調查小組29日公布調查結果，點出消防局、工務局相關行政作為不夠積極，顯有疏失。圖為城中... 高雄城中城大樓惡火帶走46條人命、43人受傷，行政調查小組29日公布調查結果，點出消防局、工務局相關行政作為不夠積極，顯有疏失。圖為城中城大樓現況。中央社

高雄城中城大火，釀46死，41輕重傷慘劇。台灣危老建築充斥， 都更緩慢，人口因少子化負成長，空屋多達166萬戶，10年賣不 完，新成屋仍以每年10萬戶增加，政府應重新評估住宅政策， 以及國土規劃。

台灣目前共有891萬戶住宅，平均屋齡超過32年，30年以上老 建築多達449萬戶，8千棟大樓沒有管委會。六都之中，台北、 台中、高雄三都老屋最多，其中又以台北市老建築最多，達七成， 平均屋齡已達34.6年，40年以上老建築達36.9%， 其中萬華地區老建築最多，達51.1%，平均屋齡高達38年， 潛存問題相當多。

台北市消防局列管，超過30年，11層樓以上，老舊複合用途，或 特別複雜建築物，多達300棟，不僅當初設計時建材品質不一，缺 乏防災管理，居民因社經地位參差不齊，未必能充分配合大樓管理需 要，以至潛存風險極高，萬一發生天災人禍，後果不堪設想。 數量不少，如何解決？挑戰極大。

危老屋最大問題是都更速度太慢，以1998年「都市更新條例」實 施以來，23年核定都更共計951件，平均每年只有41.3件， 速度太慢，每件都更案推動執行，常因住戶意見紛歧，難以整合， 延宕時日，以過去士林文林苑都更案為例，抗爭達10年之久， 各方勢力介入，複雜難解，是造成老危建築都更慢重要原因。

各地老危宅充斥，以致一旦發生天災人禍，後果嚴重，例如1995 年2月衞爾康大火，64死14傷; 1995 年4月17日西門町快樂頌KTV大火，11死13傷； 同年4月屏東市獅子林大火，27死；1996年2月台中夏威夷三 溫暖大火，17死；同年2月27日台中市民聲大樓大火， 13死20傷；2005年2月台中金沙百貨大火，4死......斑斑血跡，怵目驚心。

每一次火災，死傷慘重，而且大多是危老建築管理不當導致，政府有 必要以公權力介入，加強危老建築防災管理，加速都更脚步，排除障 礙，或提供補助誘因，降低住戶財務壓力，或增加容積獎勵，讓住戶 更願意配合都更，同時在未完成都更之前，加強公共安全檢查， 排除導致火災風險因素，或提供滅火器等器材，保護公共安全。

危老建築去化速度太慢，空屋卻大幅增加，相當矛盾，2000年至 2020年，全台空屋從123萬戶，暴增到166萬戶， 平均每年增加2萬1500戶，供過於求嚴重。問題是全台每年還是 繼續以超過10萬戶新屋增加中，空屋問題「沒有最嚴重， 只有更嚴重」，現在已是每6戶住宅，就有一戶空屋。

老危屋無法去化，新成屋卻不斷增加，目前「未滿5年」新宅空屋率 最嚴重，其中1至3房持有者新建住宅空屋率達32.08%， 4至9房為42.95%，10房以上61.98%。每年空置新成 屋快速增加，危老屋隨著時間流逝，成長速度也很快，居民買不起新 屋，只好仍然住在老危屋，形成奇特的矛盾現象，浪費國家資源， 公共安全挑戰嚴峻。

台灣2020年新生兒16萬5249人，出生率千分之7.01； 死亡17萬3156人，死亡率千分之7.44，人口數量正式邁向 死亡交叉，政府應考慮20年以後的人口結構，不宜讓新屋不斷增加 ，空屋率再向上提升，同時危老屋應加快都更步伐， 以保障人民生命財產安全。

高雄城中城火災慘案，政府應重新檢討國土規劃，以及住宅政策，亡 羊補牢，為時未晚，期使付出的慘痛代價，不致再度發生。