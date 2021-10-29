「台灣民主聖地」大安醫院精美立體模型揭幕！同步加映輝煌「文協百年迴響曲」動畫

(台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導)台灣文化協會創立100周年，蔣渭水懸壺濟世的大安醫院首次以立體袖珍全透視模型方式，於10月29日「渭水驛站」和大家見面，同步加映精緻的「輝煌時代—文協百年迴響曲」動畫。

知名漫畫家魚夫稱大安醫院是「台灣第一處民主聖地」。蔣渭水文化基金會表示，大安醫院是現代思想啟蒙先驅團體「台灣文化協會」創立事務所及本部、台灣人第一份報紙《台灣民報》總批發處，也是蔣渭水家宅，立體模型重現社會運動團體、蔣渭水醫病醫世、家居生活三合一歷史樣貌。

蔣渭水文化基金會執行長蔣朝根表示，大安醫院模型十八分之一等比例縮小，是全台灣唯一一個全透視的袖珍模型，能夠看到每一個細節，大部分模型都只有做外殼比較容易，但他們用透視把裡面情境都擺設出來，結合住家、醫院、辦公室很豐富多元，正面也十分擬真。

「那年代就是這樣！這座仿巴洛克式模型，可見紅磚、洗石子、洋樓式街屋、仿希臘山牆等，最得意的是大稻埕目前還沒有一個這樣的模型，我們是唯一把它做出來的，從各個角度都可以看得很清楚。」蔣朝根說。

蔣朝根形容，「大安醫院是大稻埕的梁山泊，蔣渭水是大稻埕的孟嘗君」，大安醫院是異議團體的反殖民運動基地，也是社會運動家匯聚之處。



大安醫院立體袖珍模型(圖/Taiwan News, Lyla)

袖珍模型設計師黃風然表示，大安醫院模型是團隊製作台灣本土建築模型裡最大型的，計畫約於二到三年前開始發想，一年半蒐集資料，十個月製作，透過手工及3D列印打造長約2公尺、寬1公尺、高約70公分的立體模型，因為隔間很多規模算製作過的前幾大。

製程中最挑戰的部分是歷史考究查證，須符合現代建築呈現，還有透過3D人臉辨識技術製作林獻堂、蔣渭水等偉人模型在場景裡，至於大稻埕多變的建築形式很多已拆建，老屋屋主不一定願意開放團隊進入考察，加上面對不可考的建築，學者也不敢很篤定樣式，導致花上許多時間。

然而，經過實地走訪以及書本考察並諮詢專家，黃風然發現，早期台灣日式建築內涵的哲理及學問很大，不僅是房子蓋好，還考慮到人文、風向及季節變化，房子是會呼吸的。

「輝煌時代—文協百年迴響曲」動畫，以電腦模擬油畫質感，畫出100年前，全台各地菁英齊赴靜修女學校開文協創立大會、蔣渭水被推選為專務理事發表演說、蔣渭水診斷台灣、台灣第一位飛行士謝文達駕駛「台北號」飛機，在東京灑下反對總督專制傳單聲援台灣議會設置請願運動、蔣渭水在大安醫院前向皇太子假歡迎真請願、蔣渭水在新高山（玉山）頂擂大鼓敲大鐘呼籲「台灣維新」，配上文化協會會歌、議會設置請願歌，1920年代，台灣的第一波的壯闊波瀾的社會改造運動就呈現在您的眼前。

大安醫院立體袖珍模型由文化部文化資產局、信誼基金會、台北市文化局贊助。文化局同時在渭水驛站一樓有「你好，渭水」常設展，二樓新推出「根本療法文化書局特展」，一次可同時觀賞四個展，並參加文化部與文化局也委辦的讀報社、史蹟導覽等活動。



大安醫院立體袖珍模型揭幕儀式(圖/Taiwan News, Lyla)



左起：文化部文化資產局局長陳濟民、蔣渭水文化基金會執行長蔣朝根於今日揭幕合影(圖/Taiwan News, Lyla)



大安醫院立體袖珍模型(圖/Taiwan News, Lyla)



大安醫院立體袖珍模型(圖/Taiwan News, Lyla)



大安醫院立體袖珍模型(圖/Taiwan News, Lyla)



大安醫院立體袖珍模型(圖/Taiwan News, Lyla)