混打落空！第13期接種出爐　開放BNT和AZ疫苗第一、二劑　11/3起預約

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(29)日公布第13期疫苗規劃，將提供「BNT與AZ疫苗第一劑」，以及「BNT疫苗已接種第一劑間隔滿4週以上」與「AZ疫苗已接種第一劑間隔滿10週以上」之對象第二劑接種，將於11月3日開放預約， 施打時程為11月5日至12日。

指揮中心說明，符合資格對象必須在10月26日中午12時前已意願登記，並符合下列4類條件，分別是：

BNT第一劑：12歲以上民眾[即2009/11/5(含)前出生]。 BNT第二劑：10月8日(含)前已接種BNT第一劑（也就是間隔滿4週以上）的18歲以上民眾[即2003/12/31(含)前出生]。 AZ第一劑：50歲以上民眾[即1971/12/31(含)前出生]。 AZ第二劑：8月27日(含)前已接種AZ第一劑（也就是間隔滿10週以上）的18歲以上民眾[即2003/11/5(含)前出生]。

預約時程依照疫苗廠牌採分流預約，BNT疫苗一律在11月3日上午10時至4日中午12時預約；AZ疫苗則是11月3日下午2時至4日中午12時。兩種廠牌的施打時程則統一在11月5日至12日。

指揮官陳時中日前曾透露「11月全年齡層應該都打得到混打」，明顯與如今的13期疫苗規劃有落差，對此，中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥解釋，現階段仍維持第1類對象可AZ混打莫德納疫苗，未來有待混打試驗結果、疫苗到貨時程等，再決定何時開放混打AZ混打BNT疫苗。