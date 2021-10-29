【改名止血?!】臉書火速變「Meta」 專家分析：恐流失大量員工

臉書更名後, 加州總部已經換上新的企業標誌Meta (美聯社) 臉書更名後, 加州總部已經換上新的企業標誌Meta (美聯社)

(台灣英文新聞/李昱德 綜合外電報導) 在臉書「選擇性言論審查」爭議的滿城風雨中，臉書執行長祖克柏(Mark Zuckerberg) 在昨(28)日火速宣布將臉書公司改名為元宇宙(Metaverse)中的「Meta」，遭外界質疑試圖「改名止血」，不過分析認為，此舉不但沒有幫助，可能還會讓臉書丟失大量員工。

由臉書前產品經理Frances Haugen外洩的「臉書文件」(The Facebook Papers)揭露，臉書在公司利益的考量下，沒有主動積極處理社群網站上仇恨、歧視性言論和假消息的文章，導致孩童與青少年身心健康有受創疑慮，公益受到嚴重威脅，引起輿論譁然，祖克柏雖然嚴詞駁斥文件的指控，仍然止不住批評的浪潮。

專門研究組織如何獲取、發展並保留人力與社會資本的喬治城大學 (Georgetown University)商學教授Brooks Holtom指出，臉書近期有很多戰略失誤的決策，加上外界輿論對品牌形象的嚴厲撻伐，他懷疑這種做法在保護並挽回外界對品牌的信心上是否會有任何幫助，因為人們不會輕易被這種手法愚弄。

Holtom進一步表示，臉書坐擁大量有才華的員工，這些員工一直以來都是市場上的競爭者竭力爭取的對象，在這個臉書名譽受到衝擊的當下，競爭對手很可能正摩拳擦掌，準備向這些員工伸出橄欖枝，而有意趁機轉換工作的員工就會趁機離去。

事實上，雖然臉書曾是求職者眼中熱門的首選，根據可讓用戶匿名評論企業的網站Glassdoor調查，臉書的排名年年下滑，曾經在2018年高居第7名高位的臉書，2020年一度跌落到第23名，雖然在新冠肺炎疫情爆發後，臉書靠著提早宣布遠端工作重返11名，熱度仍已不如既往。

分析認為，雖然高度專業的求職者可能會受到「元宇宙」這種新穎的概念吸引而加入臉書，對那些無法從事元宇宙相關開發工作的員工來說，臉書或許不會是個久留之地。