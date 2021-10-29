〈時評〉兩極化擺盪的中國國民黨及其徒眾

在民主成熟國家，主要政黨的思想風格、文化屬性、政策取向， 是相對穩定的；當然免不了往中間靠，或左派政黨更往左、 右派政黨更往右移，但是，斷乎不會上演讓人看傻眼的， 左派政黨比右派政黨更右傾， 或右派政黨比左派政黨更左傾的荒謬劇！

台灣，是民主年齡才三十來歲的半吊子國家， 離成熟民主還有大段距離。是以，在由獨裁擺盪到民主的歷程中， 某些患上民主不適應症的黨及個人，卻已然出現了「 兩極化擺盪症候群」！

同一個中國國民黨及其徒眾，在廿年內，由兩蔣時代的反共、 抗中、漢賊不兩立，到馬英九開端於今尤烈的親共、媚中、 卑躬屈膝，何其兩極化？

同一個中國國民黨籍將領，由當年信誓旦旦的「殺朱拔毛」、「 消滅萬惡共匪」，到今天的天安門閱兵台上排排坐、 北京孫中山紀念大會正襟危坐聆聽習近平訓話、 聽到義勇軍進行曲肅立致意、跟解放軍將領把酒言歡稱「 今後不要再分國軍共軍 我們都是中國軍」，還說共機繞台不是挑釁、 中國軍機進入台灣防空識別區不算擾台。帶兵時喊殺敵口號， 退役後擁抱敵人，何其兩極化？

同一個法院、同樣出身背景的法官，在白色恐怖的年代，人、事、 物證三缺沒關係，反正，情治單位說被告是匪諜，就以匪諜定他／ 她的罪（匪諜的下場，不是蔣介石手諭的「槍斃可也」， 至少也要綠島深造，沒有抄家滅族，至少也會禍延親友）。現在， 匪諜換個名稱叫共諜，更恐怖的來了，人、事、 物證一應俱全沒關係，輕判數月徒刑、得易科罰鍰可也！緩刑可也！ 由讓人色變喪膽的匪諜罪，變成比詐騙集團車手還輕微的共諜罪， 何其兩極化？

獨裁者箝制言論的年代，可以藉由一幅漫畫將柏楊送綠島管訓；「 為匪宣傳」、「中共同路人」的血滴子可以輕易要人命！今天， 中共代理人扛著五星旗西門町招搖過市，宮廟前五星旗飄揚、 義勇軍進行曲播放，紅色傳聲筒的媒體比央視更央視、 比人民日報更人民日報，「為匪宣傳」、「中共同路人」 非但不必擔心項上人頭，還有大把鈔票入袋。「為匪宣傳」 由大惡不赦變有利可圖，何其兩極化？

中國國民黨政治明星馬英九當台北市長時， 在行政院例行院會上曾借台商說的「台灣公投就像大陸（中國） 搞文革」，表達對公投的憎恨。然則，2018至今年12月18日的 14個公投案，中國國民黨推動的有11個； 涉嫌三中交易案的馬英九還嚷嚷， 年底的公投要用人民的力量讓東廠（指民進黨）下架。 公投由洪水猛獸變最愛，何其兩極化？

（ 作者為新竹教育大學退休副教授)