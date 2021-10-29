〈時評〉兩極化擺盪的中國國民黨及其徒眾

在民主成熟國家，主要政黨的思想風格、文化屬性、政策取向，是相對穩定的；當然免不了往中間靠，或左派政黨更往左、右派政黨更往右移，但是，斷乎不會上演讓人看傻眼的，左派政黨比右派政黨更右傾，或右派政黨比左派政黨更左傾的荒謬劇！
台灣，是民主年齡才三十來歲的半吊子國家，離成熟民主還有大段距離。是以，在由獨裁擺盪到民主的歷程中，某些患上民主不適應症的黨及個人，卻已然出現了「兩極化擺盪症候群」！
同一個中國國民黨及其徒眾，在廿年內，由兩蔣時代的反共、抗中、漢賊不兩立，到馬英九開端於今尤烈的親共、媚中、卑躬屈膝，何其兩極化？
同一個中國國民黨籍將領，由當年信誓旦旦的「殺朱拔毛」、「消滅萬惡共匪」，到今天的天安門閱兵台上排排坐、北京孫中山紀念大會正襟危坐聆聽習近平訓話、聽到義勇軍進行曲肅立致意、跟解放軍將領把酒言歡稱「今後不要再分國軍共軍 我們都是中國軍」，還說共機繞台不是挑釁、中國軍機進入台灣防空識別區不算擾台。帶兵時喊殺敵口號，退役後擁抱敵人，何其兩極化？
同一個法院、同樣出身背景的法官，在白色恐怖的年代，人、事、物證三缺沒關係，反正，情治單位說被告是匪諜，就以匪諜定他／她的罪（匪諜的下場，不是蔣介石手諭的「槍斃可也」，至少也要綠島深造，沒有抄家滅族，至少也會禍延親友）。現在，匪諜換個名稱叫共諜，更恐怖的來了，人、事、物證一應俱全沒關係，輕判數月徒刑、得易科罰鍰可也！緩刑可也！由讓人色變喪膽的匪諜罪，變成比詐騙集團車手還輕微的共諜罪，何其兩極化？
獨裁者箝制言論的年代，可以藉由一幅漫畫將柏楊送綠島管訓；「為匪宣傳」、「中共同路人」的血滴子可以輕易要人命！今天，中共代理人扛著五星旗西門町招搖過市，宮廟前五星旗飄揚、義勇軍進行曲播放，紅色傳聲筒的媒體比央視更央視、比人民日報更人民日報，「為匪宣傳」、「中共同路人」非但不必擔心項上人頭，還有大把鈔票入袋。「為匪宣傳」由大惡不赦變有利可圖，何其兩極化？
中國國民黨政治明星馬英九當台北市長時，在行政院例行院會上曾借台商說的「台灣公投就像大陸（中國）搞文革」，表達對公投的憎恨。然則，2018至今年12月18日的14個公投案，中國國民黨推動的有11個；涉嫌三中交易案的馬英九還嚷嚷，年底的公投要用人民的力量讓東廠（指民進黨）下架。公投由洪水猛獸變最愛，何其兩極化？
（作者為新竹教育大學退休副教授)