歐盟2主席挺成員國與台灣深化關係　若中國施壓將反擊　外交部感謝歐盟主席友台立場

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）歐洲聯盟2位主席聯合表示，支持立陶宛與台灣互設代表處，強調成員國有權與台灣深化關係，以及不能接受中國對歐盟成員國威脅、施壓，歐盟將採取反擊。對此，外交部除了感謝外，也說台灣作為歐盟的理念相近夥伴，將在雙邊關係既有的深厚基礎上，持續與歐盟及歐盟會員國加強互利互惠的實質夥伴關係。

歐洲地區「福爾摩沙俱樂部」（Formosa Club）28國的共同主席今年8月聯名致函歐盟，聲援立陶宛與台灣發展關係，今天歐盟理事會主席米歇爾（Charles Michel）、歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）2人以聯名信函方式共同回覆。

中央社報導，根據「福爾摩沙俱樂部」公布的回函內容，米歇爾與范德賴恩感謝來信表達對立陶宛的聲援，並說在立陶宛與台灣表示要互設代表處後，中國向立陶宛施壓力，歐盟對中國的反應感到遺憾，認為是不合理及不成比例的舉動，歐盟並且認為在台灣開設代表處不違反歐盟的一個中國政策。

米歇爾與范德賴恩還表示，歐盟已向中方提出關切，除呼籲緩和局勢，也強調雖然此事主要影響立陶宛與中國的雙邊外交關係，但中國與歐盟個別成員國的雙邊關係，也將影響歐盟與中國的整體關係。

此外，歐盟與台灣理念相近，在民主、法治和人權方面擁有共同的價值觀，台灣更是亞洲地區重要的經濟和高科技合作夥伴。

報導提及，2位主席最後強調，不能接受對歐盟成員國採取威脅、政治施壓和脅迫措施，歐盟將反擊這類行為，而歐盟內部的團結是對外維護利益及價值觀的關鍵，特別是面對中國。

對此，外交部表示感謝歐盟最高領導階層正面看待台灣與立陶宛兩個民主盟友開展關係，這也延續近來歐盟執委會執行副主席兼數位執委維斯塔哲（Margrethe Vestager）及歐盟外交暨安全政策高級代表Josep Borrell的友好立場；也誠摯感謝福爾摩沙俱樂部的國會議員對台灣的鼎力協助。

外交部重申，台灣作為歐盟的理念相近夥伴，將在雙邊關係既有深厚的基礎上，持續與歐盟及其會員國加強互利互惠的實質夥伴友好關係。