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上任後首次記者會　AIT處長孫曉雅：美國將致力助台灣維持自衛能力

至於總統蔡英文於CNN專訪中，證實美國派員協助訓練國軍，孫曉雅雖然未評論，但重申美國對台支持堅若磐石。

By 宇妍, 台灣英文新聞
2021/10/29 12:21
圖為AIT台北辦事處長孫曉雅（Sandra Oudkirk），14日前往原民會與AIT合作推動「百合綻放 新創學程計畫（IWE）」培訓會場...

圖為AIT台北辦事處長孫曉雅（Sandra Oudkirk），14日前往原民會與AIT合作推動「百合綻放 新創學程計畫（IWE）」培訓會場...

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）美國在台協會處長孫曉雅今天(29日) 舉行上任後首次記者會。她表示，印太區域安全及台海和平穩定符合美國利益，中國持續破壞台海穩定行為讓美國深感關切；美國會致力協助台灣維持充足自衛能力。

今年7月抵台履新的美國在台協會（AIT）處長孫曉雅（Sandra Oudkirk），擁有30年外交資歷，是AIT成立以來的首位女性處長。她上午舉行上任後首次記者會，說明未來台美關係展望，並接受媒體提問。

台美關係及區域安全方面，她說，美台關係處於極佳狀態，與台灣互動，符合美國利益。印太區域安全及台海和平穩定也符合美國利益，美國對中國持續破壞台海穩定的行為深感關切。

她表示，美國會致力協助台灣維持充足自衛能力，一同應對共同挑戰，例如海事執法及人道援助等。

至於總統蔡英文於CNN專訪中，證實美國派員協助訓練國軍孫曉雅雖然未評論，但重申美國對台支持堅若磐石。被問及美國是否會增加陸戰隊派駐AIT的人數時，她僅說AIT新館與舊館截然不同，新館內有非常優秀團隊，但不評論館內人員數量或來自哪些機構。

根據中央社，提到互聯互通面向時，孫曉雅說，美國了解台灣在全球生產鏈的角色至關重要，在半導體產業更是如此，未來將努力確保供應鏈安全無虞。

上任後首次記者會　AIT處長孫曉雅：美國將致力助台灣維持自衛能力
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