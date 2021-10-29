〈時評〉考招變革　台灣教改怨聲載道

大學考招制度明年又出現變化，但學生考試壓力依然存在， 而且加入學習歷程的設計後，已讓學生、家長和學校更加忙碌。 過去二十年的教改，許多人早已失去信心， 教育部和大學招生委員聯合會應該多聽取各方意見， 才能真正讓學生適才適性發展，不必再為升學所苦， 制度也不要一改再改，令人無所適從。

為了讓升學管道多元化，這幾年一直有繁星推藨、 個人申請入學和考試分發的管道， 原本單純以在校成績和大考成績為主要參考依據， 現在又加入學習歷程，也就是透過學生參加各種活動、比賽或營隊， 或是發表小論文的表現，來評估學生的學習情況。

這項制度設計出發點是好的，就像許多國外大學在申請入學時， 只看重高中時期的表現，高中生的學習歷程， 正是邁向這種方式的第一步。

不過，考試的制度仍在，學生一方面要準備大考， 一方面又要準備學習歷程，變成學生、家長和學校陷入兩頭燒， 此外，因為學習歷程的定義、項目和內容不夠明確，導致上路以來， 被罵到滿頭包。

不僅如此，現在就連考試制度又再出現變革，使得學生、 家長人心惶惶。因為在今年以前，年初的學測考不好， 無法申請到學校，考生可以再努力半年，全力衝刺七月的指考， 利用第二次考試的機會，尋求東山再起。但是，從明年起， 有超過八成的系所，考試分發都要採計學測成績， 所以有不少家長批評，這等於是一考定生死，走回過去的老路。

會出現只採計學測的情形，是因為明年起「指考」改名為「 分科測驗」後，不再考國文、英文， 可是這兩科卻是多數學校錄取與否的重要指標， 於是只能回過頭去採計學測成績。

教育部解釋，過去考試分發管道就有看學測成績， 許多校系採計指定科目考試， 也要求某些科目的學測成績要達到門檻，因此，考試準備方向不變。 教育部的說明是事實，只是分科測驗不再考國、英， 也是新出現的變化，這是為了考科減量，目的是為學生好， 但若缺乏完整的溝通或說明，未實際考量學生、家長的立場， 一切美意將大打折扣，甚至變成是擾民。

更關鍵的是，考招方式一改再改，學生有如白老鼠， 這也難怪教育的這條路，怨聲載道。