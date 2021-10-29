【已完整接種者染疫　傳染給未接種者機率仍近4成】英國專家籲：施打疫苗才是最佳自保方法

完整接種疫苗者仍會感染COVID-19，並傳染給同住者，因此保護自己的最佳方法仍是接種疫苗。（示意圖／pixabay） 完整接種疫苗者仍會感染COVID-19，並傳染給同住者，因此保護自己的最佳方法仍是接種疫苗。（示意圖／pixabay）

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）英國研究員警告，完整接種2劑疫苗的人仍會感染COVID-19，並傳染給同住者，且同住者若未接種疫苗，染疫機率高達38%，因此盡快施打疫苗才是杜絕疫情和自保的最佳方式。

英國廣播公司新聞網（BBC News）引述一份英國研究指出，接種過2劑疫苗者的傳染力可能和尚未接種疫苗者一樣；即使他們無症狀或症狀輕微，但他們將病毒傳染給其他未接種疫苗同住者的機率約為2/5，或38%；若同住者也完整接種疫苗，機率則降為1/4，或25%。

專家指出，「刺胳針傳染病期刊」（The Lancet Infectious Diseases）的研究說明了為何讓更多人接種疫苗並獲得保護是如此重要。

新冠疫苗能有效降低重症和病故的風險，但在預防染疫的效果較不佳，尤其是當病毒不斷變種，傳染力更強、在多國已主流病毒株的Delta變異株出現後，再加上隨著時間推移，施打疫苗後的保護力會逐漸減弱，需要接種追加劑來增強效力。

專家認為，由於家戶染感似乎已成為許多患者染疫的主因之一，未接種疫苗者無法靠身邊的人接種疫苗來降低自己染疫的風險，因此確保每個有資格接種的家戶成員都施打過疫苗，並及時接種才是明智之舉。

共同領導這項研究的倫敦帝國學院（Imperial College London）Ajit Lalvani教授表示，隨著冬天的到來，接下來幾個月裡，會有更多人在室內近距離度過，除了接種疫苗外，仍應落實各項防疫措施來報護自己與他人健康，包括戴口罩、保持社交距離，如有症狀時應立即接受篩檢，即便是接種過疫苗的人也千萬不可大意。