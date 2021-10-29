BNT疫苗29日再到貨！台灣截至目前累計10批約773.78萬劑

繼第9批10/28到貨後，第10批BNT疫苗約91.03萬劑10/29清晨運抵桃園國際機場。(中央社檔案照) 繼第9批10/28到貨後，第10批BNT疫苗約91.03萬劑10/29清晨運抵桃園國際機場。(中央社檔案照)

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）BNT疫苗接連2日到貨！繼第9批昨（28）日到貨後，第10批BNT疫苗約91.03萬劑今（29）日清晨運抵桃園國際機場，完成通關作業後送至指定冷儲物流中心存放，待檢驗封緘作業後供指揮中心統籌。

今天到貨的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）輝瑞BNT（Pfizer-BioNTech）疫苗，由華航班機CI-62載送，昨天從德國法蘭克福機場起飛，今天清晨6時19分降落桃園機場；機場人員透露，這批疫苗約91.03萬劑，確切數量以中央流行疫情指揮中心公佈為準。

地勤人員將放置在貨艙的溫控櫃卸下後，由海關完成機邊驗放作業，經消毒作業後，以拖車送往貨物碼頭裝入冷鏈貨車，載往指定冷儲物流中心存放，進行後續檢驗封緘作業，再提供COVID-19接種計畫所列實施對象接種。

由台積電、鴻海暨永齡基金會、慈濟基金會共同捐贈的BNT疫苗1,500萬劑，目前共計到貨773.78萬劑，分別為首批9月2日93萬劑、第2批9月9日91萬劑、第3批9月30日54萬劑、第4批10月1日67萬劑、第5批10月4日27萬劑、第6批10月7日88.92萬劑、第7批10月8日88.92萬劑、第8批10月14日82.7萬劑、第9批10月28日90.21萬劑，以及今日的91.03萬劑。