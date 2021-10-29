臉書宣布更名為Meta•強調「元宇宙」願景　外界質疑執行長祖克柏企圖轉移「臉書文件」引爆之爭議

（台灣英文新聞/國際組 綜合外電報導）社群媒體巨擘臉書（Facebook）執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）28日宣布，該公司將更名為Meta，以納入公司的虛擬實境未來願景，也就是他所說的「元宇宙」(metaverse)。

圖為祖克柏的員工在新的企業LOGO前拍照 (美聯社)

祖克柏解釋更名的原因時指出，臉書(Facebook)這個名稱已經無法涵蓋該企業目前包羅萬象的業務。現在這個企業不只是社群網站，還增加了許多不同的平台，例如 Instagram、Messenger，還有Quest VR 頭戴式裝置 (VR headset), 以及Horizon VR 社交平台 (VR platform)等等。

祖克柏說元宇宙是行動網路的未來型態(successor to mobile internet )，是個可以讓人們互動、工作、創造產品與內容的地方，預估元宇宙（metaverse）未來10年內將可觸及10億人，並期盼元宇宙能創造「數以百萬計」的就業機會。

不過外界懷疑，祖克柏此舉主要目的似乎是企圖轉移外界對「臉書文件」（Facebook Papers）事件的關注。這批外洩文件揭露臉書只顧利潤，忽視內部報告與警告，讓這個全球廣大人口使用的社群平台充斥仇恨、政治鬥爭與假訊息。「臉書文件」也可說是祖克柏創立臉書17年以來最大的危機。

維基百科說明，元宇宙這個詞最早出現在尼爾史蒂芬森1992 年的科幻小說《潰雪》(Snow Crash)，當中的人類在一個使用現實世界類比的三維虛擬空間中與彼此和軟體客戶端進行互動。史蒂芬森用這個詞來描述一個基於虛擬實境的網際網路後繼者。2020年新冠疫情爆發後，元宇宙被認為是未來社群網路的一種型態。

根據中央社，元宇宙是指由現實與虛擬混合而成的數位世界，允許人們透過虛擬環境在不同裝置間移動及溝通。隨著虛擬實境（VR）及擴增實境（AR）硬體發展漸漸成熟、上網速度加快、電腦運算能力大幅提升，加上科技大廠的背書，元宇宙躍升為今年熱門關鍵字。