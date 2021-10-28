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蔡總統CNN專訪提美軍在台協訓 台灣外交部回應了

美國強調對台安全承諾堅若磐石，並根據《台灣關係法》及「六項保證」，美方會持續透過對台軍售、提供相關國防訓練與服務等方式，協助台灣提升自我防衛能力。

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2021/10/28 20:56
台灣外交部發言人歐江安針對蔡總統CNN專訪作出回覆。（圖/中央社）

台灣外交部發言人歐江安針對蔡總統CNN專訪作出回覆。（圖/中央社）

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）蔡總統於26日接受美國有線電視新聞網 （CNN）專訪，提及美軍在台灣協助軍事訓練事宜，台灣外交部今（28日）補充說明，強調美軍在台並非「駐軍」，而是「協訓」，且美國重視台海和平穩定及對台灣安全承諾，將持續協助提升台灣自我防衛能力。

蔡總統26日接受CNN專訪，表示中國近期對台灣的軍事恫嚇及威脅劇增，更首次證實美軍在台灣協助國軍進行訓練。蔡總統於訪談中強調「與美國廣泛合作的目的，是為了增加我們國防能力」，不過她並未透露在台美國軍事人員數量。

對此，外交部發言人歐江安回應，除對外重申美軍在台並非「駐軍」，而是「協訓」，兩者意義不同外，也表示台灣與美國基於自由、民主與人權等共享價值與共同利益，未來雙方關係將持續深化。

歐江安指出，台美近年來雙方在安全議題上，具有多層次與多領域的緊密合作與互動。美國政府也根據《台灣關係法》及「六項保證」，重視台海和平穩定及對台灣安全承諾。美方會持續透過對台軍售、提供相關國防訓練與服務等方式，協助台灣提升自我防衛能力。

至於北京當局對台灣的威脅，美國政府已多次重申對台灣的安全承諾是「堅若磐石」(rock-solid)。歐江安強調，我國政府將持續與美國及其他理念相近國家深化合作，共同促進台海及印太區域的和平、穩定及繁榮。
美軍
台灣
中國
台美關係

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