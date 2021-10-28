台商國外確診後持假陰性報告回台 桃檢依偽造文書起訴

泰國確診台商持假陰性報告入境，桃檢起訴。（圖/中央社） 泰國確診台商持假陰性報告入境，桃檢起訴。（圖/中央社）

（台灣英文新聞 / 社會組 綜合報導）今年5月一名台商於泰國確診武漢肺炎後，竟偽造陰性證明搭機回台灣，在桃機因體溫達38.2度送醫檢測後確診，台灣桃園地方檢察署今（28日）以偽造文書罪嫌起訴。

根據自由時報，一名沈姓台商5月時在泰國經商，因擔心當地疫情惡化，4月底就請親友代訂機票回台，然而其5月1日上午到泰國醫院檢測，結果為陽性，然而院方卻無法與沈男聯繫。

中央社指出，沈男考量到中國疫情嚴重，加上自身罹患不少慢性病，因此決定偽造陰性證明，在5月2日時回台。不料，沈男入境桃園國際機場時被發現體溫達攝氏38.2度，經送醫後隔天確診，5月21日經重症醫治康復出院。

根據桃檢，由於疾管署無法證明沈姓男子返台前就知確診，無法認定沈姓男子是在知道確診情況下返台，難認違反「傳染病防治法」及「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，因此僅以偽造文書罪嫌起訴。

根據中華民國刑法，偽造、變造公文書，足以生損害於公眾或他人者，處一年以上七年以下有期徒刑。 偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處一年以下有期徒刑、拘役或九千元以下罰金。