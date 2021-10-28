富邦60「Run For Green 領跑台灣 奔向淨零」

為響應世界2050淨零目標，富邦金控今日舉辦「Run For Green 領跑台灣 奔向淨零」記者會，宣示將富邦將全力奔向綠色， 發揮富邦在金融與非金融的企業影響力， 推動綠色作為降低對環境的衝擊，達到淨零碳排的永續目標。 在金融本業致力推動綠色金融，打造永續金融領導品牌； 非金融部分，推動台灣四大馬拉松轉型綠色賽事， 號召跑者為地球健康而跑，5年內為台灣種下10萬棵樹， 並攜手台灣各地方政府，倡議減碳願景！同時， 富邦金控宣佈捐贈全台首部電動捐血車「富邦號」 給台灣血液基金會台北捐血中心，不僅每次出勤可減少高達48%的 碳排量，同時提供熱心捐血民眾無噪音、無廢氣的捐血環境， 期許透過富邦的拋磚引玉， 吸引更多民眾支持捐血公益也與整個台灣共同奔向2050淨零目標 ！

記者會中，富邦金控總經理韓蔚廷、 台灣永續能源研究發展基金會董事長簡又新、 臺大風險中心主任周桂田、 四大馬拉松主辦單位及植樹指導單位代表皆到場，首波響應「Run for Green」計畫的新北市、桃園市、台中市、彰化縣、台南市、 高雄市及花蓮縣等七縣市首長則透過影片， 一同號召全民關注減碳議題，達成2050淨零目標。同時， 台灣血液基金會執行長魏昇堂及台北捐血中心主任林敏昌也出席， 代表接受富邦金控捐贈全台首部電動捐血車「富邦號」， 呼籲民眾踴躍捐血救人並一起減碳愛地球！

富邦金控總經理韓蔚廷表示，近年全球氣候異常、極端氣候加劇， 更讓我們深刻體認到，整個地球的「永續危機」迫在眉睫！ 人類與環境不該是零和遊戲，為了保護我們賴以維生的土地與環境， 富邦身為台灣的領導企業，現在正是挺身而出的時刻！今年適逢富邦 60週年，富邦發揮本身金融與非金融的影響力，提出「Run for Green」計畫，攜手台灣各縣市政府，共同倡議減碳願景，朝2 050淨零台灣目標全力衝刺！

韓蔚廷指出，在金融本業部分， 富邦期望以金融的力量導引產業邁向低碳， 積極支持低碳轉型的企業、強化責任投資、協助潔淨能源發展， 提升資產韌性的保險商品等，期盼能成為帶動「影響力投資」( Impact Investing)的領頭企業。非金融部分， 則結合富邦贊助已長達13年的馬拉松運動擴大影響力。 包含臺北馬拉松、高雄馬拉松、萬金石馬拉松，以及田中馬拉松， 期盼藉由結合「台灣品牌國際賽事」四大馬拉松賽事資源， 推動綠色賽事轉型，並攜手全台各地方政府，未來5年內將為參與跑 者在台灣各地種下10萬棵樹，民眾只要參與四大馬拉松賽事， 里程累積達40公里，富邦就會為你種下一顆樹， 跑者還可以自行選址並為自己的樹命名。只要參與「Run for Green」計畫的馬拉松跑者將不僅為了自己的健康而跑， 更是為了臺灣土地的健康而跑，讓永續的每一步，都算「樹」！

台灣永續能源研究基金會董事長簡又新表示， 碳排放是目前最重要的議題，各界都相當關注。目前， 台灣的排放量還在不斷攀升，要在2050年前實現零排放， 必須持續在各個領域中大幅減排。 非常樂見像富邦這樣大型企業投入減碳議題的倡議， 除了在金融本業發揮影響力引導產業邁向低碳，更擴大影響力， 在非金融領域也投入資源，在減碳上做出具體作為， 如今日攜手各縣市政府宣布在5年內將為台灣種下10萬棵樹的計畫 ，以及捐贈全台首輛電動捐血車。 期許台灣有更多的企業與民眾關注減碳議題，共同促進台灣達成20 50淨零碳排的願景。

富邦透過「Run For Green」計畫，攜手舉辦四大馬及參與植樹的縣市政府， 希望能號召更多民眾關注減碳議題，首波就有七個縣市參與， 包含新北市、桃園市、台中市、彰化縣、台南市、 高雄市以及花蓮縣。縣市首長們透過影片表示， 非常開心與富邦金控攜手推動Run For Green永續行動，希望號召更多民眾一起積極減碳，全力向20 50淨零目標衝刺！ 而四大馬舉辦城市首長更歡迎民眾踴躍參與馬拉松， 所有跑者跑的每一步都算「樹」，一同為台灣這塊土地的健康而跑！ 同時，富邦也特別感謝植樹過程中協助的各單位，包含東勢林管處、 台江國家公園管理處、花蓮林管處、各縣市政府的農業局等， 因為這些單位的大力協助，才能發揮這10萬棵綠樹的最大效益。

同時，富邦金控也致力由各方面降低碳排， 今日捐贈的全台首部電動捐血車「富邦號」就是具體作為！ 目前台灣的捐血車主要都是柴油車，以捐血車單趟出勤來計算， 電動捐血車相較於傳統柴油捐血車，足足可降低48%之碳排放量。 台灣血液基金會及台北捐血中心表示， 非常感謝富邦捐贈電動捐血車， 讓他們在執行挽袖救人命的捐血活動同時， 也能為地球減碳盡一份心意。

「富邦號」今日也首度值勤，於富邦人壽大樓舉行公益捐血活動， 現場反應熱烈，許多民眾及富邦的員工紛紛挽起袖子奉獻熱血， 對於電動捐血車可降低碳排感到驚喜， 許多民眾表示希望未來能見到更多電動捐血車值勤。 台北捐血中心表示，台灣從5月疫情爆發開始， 募血就面臨極大挑戰，近期疫情趨緩，卻又受天氣轉涼， 心血管疾病好發影響，血庫再次面臨不足之風險， 希望大家多多參與捐血，一起撐住血液庫存挺醫療！

富邦金控Run For Green官網：https://www.fubon.com/ r4g/