實踐綠色金融 臺灣企銀主辦聚恆科技聯貸案

臺灣企銀主辦聚恆科技25億元聯貸案，由臺灣企銀董事長林謙浩(左)與聚恆科技董事長周恒豪(右)共同簽約。(照片由臺灣企銀提供) 臺灣企銀主辦聚恆科技25億元聯貸案，由臺灣企銀董事長林謙浩(左)與聚恆科技董事長周恒豪(右)共同簽約。(照片由臺灣企銀提供)

臺灣企銀落實綠色金融及ESG永續投融資， 統籌主辦聚恆科技聯貸案，於今（28）日完成簽約。 此次聯貸主要用途為償還106年聯貸案授信餘額、 充實營運及購料週轉金、辦理應收保證款項等相關資金， 該聯貸案並在華南銀行、彰化銀行、合作金庫、全國農業金庫、 國泰世華銀行、凱基銀行、高雄銀行、台中商銀、 臺灣銀行等踴躍參貸下，超額認購145%，最終以25億元結案， 顯見銀行團對實踐綠色金融的高度認同。

臺灣企銀指出，聚恆科技於太陽能光電領域深耕已逾20年， 從開發、規劃、設計、建造、營運、管理到維護， 提供一條龍式整合服務，且為全臺首家取得德國萊因運轉維護認證的 EPC（大型工程總包公司）廠商。 聚恆科技也是臺灣業界首家能對客戶提出「保證發電量」 商業模式的系統服務業者，另近年來掌握政府發展綠能商機， 積極佈局儲能相關業務，投入綠能新興型態「漁電共生」案場開發、 建造及維運等項目，擴大太陽光電服務領域，期再創營運高峰！

臺灣企銀為中小企業專業銀行，持續扮演中小企業最佳推手， 近日更獲金管會頒發「本國銀行加強辦理中小企業放款方案(A組) 優等銀行」與「本國銀行辦理新創重點產業放款方案(A組)優等銀 行」雙重榮譽。該行更積極落實ESG永續發展理念， 辦理各項綠色貸款，表現深獲肯定，亦連續8次入選「 臺灣永續指數」，未來也將持續打造永續金融生態圈， 為臺灣在地的企業提供更完善的服務。