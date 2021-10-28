延續大咬運動會在地參與精神 草里漁港加強清理海洋廢棄物

新北市石門區草里漁港原名阿里荖，位於新北市石門區草里里淡金公路旁，是本市轄內較小的漁港。為推動漁港轉型活化政策，與朱銘美術館自9月25日起攜手推出「北海夜金閃閃－瘋草里 大咬運動會」活動，透過趣味親子釣魚、文創市集及現場DJ音樂等豐富內容，並裝設「大咬貓」裝置藝術及堤防彩繪，帶領民眾重新認識草里漁港垂釣天堂美名，並成為北海夜經濟的一環，今年系列活動已於10月17日圓滿結束。今年度的活動不僅包含釣魚文化、藝術及經濟內容，更直接與專業潛水人員協力合作清除草里漁港內的海底垃圾，以清理海洋廢棄物的行動，來表達「取自於海洋，回饋於海洋」的概念，宣導維護海洋環境的重要。
朱銘文教基金會表示，草里漁港位處地質特殊的北海岸環境，海浪平穩、魚種豐富，具備優值的自然資源，期盼透過實質的環保行動，結合釣魚休憩與永續發展的生態意識，帶領民眾了解海洋所面臨的困境，也讓這次活動更有意義。清理水下海底垃圾不僅需要經驗豐富的潛水人員協助，廢棄物因長年沈在海底遭泥沙淤積覆蓋，故無法使用大型機具打撈，只能依靠人力清理海底廢棄物，作業期間共打撈起包含漁業廢棄物、廢棄釣具、寶特瓶、塑膠袋及輪胎等。潛水教練莊連忠特別說明，這次清除水下的廢棄漁具、魚網相當耗工，纏繞在海底礁石的網繩盤根錯節，有的還會夾帶鉛條或尖銳物品，而且這些漁網分布的位置，往往都有一定深度，因此進行水下清除作業時，特別耗費空氣，必須時時注意氣瓶剩餘量的管理，才能順利達成任務。
新北市漁業處表示，海洋廢棄物已經是全球關注的重要議題，受到人為活動、地形及潮汐影響，廢棄物亦經常累積在海岸、港邊，除造成生態破壞及食物鏈衝擊，也可能導致人們最終受到海洋塑膠的負面影響，因此希望民眾在體會漁港之美及親近大自然的同時，或於日常生活中共同發揮環保精神，減少垃圾或其他不屬於海洋的物品流入海洋，共同愛護我們的海洋環境！
照片來源：新北市政府漁業及漁港事業管理處提供