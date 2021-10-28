延續大咬運動會在地參與精神 草里漁港加強清理海洋廢棄物

新北市石門區草里漁港原名阿里荖， 位於新北市石門區草里里淡金公路旁，是本市轄內較小的漁港。 為推動漁港轉型活化政策，與朱銘美術館自9月25日起攜手推出「 北海夜金閃閃－瘋草里 大咬運動會」活動，透過趣味親子釣魚、文創市集及現場DJ音樂等 豐富內容，並裝設「大咬貓」裝置藝術及堤防彩繪， 帶領民眾重新認識草里漁港垂釣天堂美名， 並成為北海夜經濟的一環，今年系列活動已於10月17日圓滿結束 。今年度的活動不僅包含釣魚文化、藝術及經濟內容， 更直接與專業潛水人員協力合作清除草里漁港內的海底垃圾， 以清理海洋廢棄物的行動，來表達「取自於海洋，回饋於海洋」 的概念，宣導維護海洋環境的重要。

朱銘文教基金會表示，草里漁港位處地質特殊的北海岸環境， 海浪平穩、魚種豐富，具備優值的自然資源， 期盼透過實質的環保行動，結合釣魚休憩與永續發展的生態意識， 帶領民眾了解海洋所面臨的困境，也讓這次活動更有意義。清理水下 海底垃圾不僅需要經驗豐富的潛水人員協助， 廢棄物因長年沈在海底遭泥沙淤積覆蓋，故無法使用大型機具打撈， 只能依靠人力清理海底廢棄物，作業期間共打撈起包含漁業廢棄物、 廢棄釣具、寶特瓶、塑膠袋及輪胎等。潛水教練莊連忠特別說明， 這次清除水下的廢棄漁具、魚網相當耗工， 纏繞在海底礁石的網繩盤根錯節，有的還會夾帶鉛條或尖銳物品， 而且這些漁網分布的位置，往往都有一定深度， 因此進行水下清除作業時，特別耗費空氣， 必須時時注意氣瓶剩餘量的管理，才能順利達成任務。

新北市漁業處表示，海洋廢棄物已經是全球關注的重要議題， 受到人為活動、地形及潮汐影響，廢棄物亦經常累積在海岸、港邊， 除造成生態破壞及食物鏈衝擊， 也可能導致人們最終受到海洋塑膠的負面影響， 因此希望民眾在體會漁港之美及親近大自然的同時， 或於日常生活中共同發揮環保精神， 減少垃圾或其他不屬於海洋的物品流入海洋， 共同愛護我們的海洋環境！

照片來源：新北市政府漁業及漁港事業管理處提供