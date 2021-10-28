新北國中資優輔導團53師定期研討深化教學 找到值得做一輩子的事

新北市資優教育資源中心長期推動國中學術資優教育， 其中邀集了22所高國中共53名優秀教師組成國中學術資優輔導團 ，依據教師專長分為國文、英語、數學、 理化及生物小組定期研討教材深化教學。教育局於昨(27)日於新 北市秀山國小辦理頒聘典禮， 感謝輔導團教師承接培植新北資優學子教育使命。

教育局表示，近年資優教育日受重視， 學校極力發掘學生天賦也透過各項活動適性揚才， 讓教師了解並投入資優教育行列更顯重要。 新北市資優中心也積極輔導團內教師組成專業學習社群， 共構國中資優課程學習地圖，更邀請國立臺灣師範大學、 東華大學及臺北市立大學等大專院校教授指導， 為新北資優課程設計與教學活動更添助益。

教育部師鐸獎得主， 福和國中退休老師張蓓蒂長期參與國文組資優教學工作， 並為全市國中資優假日方案設計教學活動。她表示， 即便已退休仍願意留在輔導團持續奉獻， 平時精進教學能力外也期待能將所學奉獻資優學生。張老師說自己「 找到值得做一輩子的事」，秉持莫望初衷的教育理念持續耕耘， 期待新北資優教育會更好。

身為資優輔導團資深元老的三多國中陳學淵教師表示， 電影蜘蛛人的那段經典台詞「能力越大，責任越大」， 因此常對資優孩子期望很高，但資優生其實是學生， 再來才是資優生。在課程設計及能力培養的過程中， 團員們會彼此提醒需避免資優生理所當然就應該要什麼都會的刻板印 象。相對的， 家長與老師的責任就是給予孩子面對真實情境探索自我， 在自我實現的同時也對社會發揮正向的影響力。

永和國中顏德琮教師擔任數學組召集人， 他表示過去資優班老師常單打獨鬥， 加入輔導團後可以互相交流彼此教學經驗、 分享各校如何經營非常值得。雖然在輔導團需要額外付出一些心力， 但有一起前進的夥伴扶持， 讓自己願意這麼多年在輔導團都能還樂在其中、充滿驚喜。 學到更多教學策略並落實於假日方案中，是有效的教學相長。

國文組召集人鷺江國中顏培宜教師表示，輔導團進行方案課程設計， 能突破平日課程限制，有效引領語資學生進行專題探究。 學生學習活力總是可以帶給老師們滿滿的成就感。 英語組光復高中彭雅雯主任表示， 輔導團英語課程能激發學生的自信， 看到語資生從羞澀不語蛻變為侃侃而談， 是團內教師發揮教學創意的成果展現。

教育局長張明文表示，教師是新北教育的重要資源， 特別重視教師輔導團遴選及培訓制度。 透過由學校推薦優秀資優教師，教育局辦理團員遴選， 與大學合作培訓，期許輔導團教師擔任種子， 引領各校教師認識資優教學，逐步提升教師的專業知能， 造福新北學子。

照片來源：新北市政府教育局提供