菸蒂不落地 新北環保局攜手北一女辦淨街快閃

今天看見城市中的菸蒂了嗎?為喚醒大眾對菸蒂危害環境的意識，新北市環保局今(28)日攜手臺北市立第一女子高級中學學生組成的環保組織「菸沒綠洲」舉辦Where Is It Challenge 淨街快閃活動。民眾只要拍攝生活中發現的菸蒂，上傳instagram並標記指定名稱後，就有機會獲得iPhone 13 Pro、Garmin Venu2/2S、 AirPods Pro等多項好禮，並擇地辦理實體菸蒂淨街快閃。活動自即日起至11月26日止，歡迎所有愛護環境的朋友一起共襄盛舉！
環保局表示，民眾一般只注意抽菸可能對身體影響，但菸蒂隨處丟也會對地球的健康造成危害。此次與北一女「菸沒綠洲」合作，透過線上社群串連以及線下實體展覽活動，希望吸引民眾關注菸蒂議題並進而思考如何改變。
環保局說明，民眾只要追蹤新北i環保及菸沒綠洲instagram粉專，並在新北市境內拍攝出現菸蒂熱點的照片，上傳至instagram限時動態，並打卡標明地點且標註「#WhereIsItChallenge」、「@ntpc_i_ep」、「@girlsintheoasis」及兩名好友，截圖私訊「菸沒綠洲」instagram粉專後，即可獲得抽獎資格。之後「菸沒綠洲」將從民眾上傳的照片中挑選地點舉辦淨街快閃活動，並邀請民眾前往響應，如前來參與的民眾為高中生，除可獲得服務學習時數外，還可領取神秘小禮物。活動細節詳情可至instagram平台搜尋「新北i環保」粉絲專頁(https://reurl.cc/82bn8o)查詢，活動獲獎名單將於12月10日前在「新北i環保」instagram平台公布。
環保局秘書徐維遠表示，希望藉由實際參與淨街的方式，讓青年學子跳脫框架，身體力行，並激發對環境現況的省思，也讓民眾關注生活周遭出現菸蒂污染問題，提升大眾的環保意識進而減少環境中隨意棄置的菸蒂數量。
環保局指出，隨手丟棄菸蒂所造成的環境問題日益嚴重，經統計，每年棄置在戶外、公共場所或不易清除的角落之菸蒂數量多達100億根以上。菸蒂外表看似單純，但其濾嘴成分多數包含了「醋酸纖維」，此物質在環境中需要10年或更長的時間才能分解，不僅影響環境整潔、阻塞下水道外，當菸蒂中的塑膠微粒及尼古丁等化學物質進入水體，將對環境帶來不可忽視的威脅，甚至透過食物鏈回到人體。
此外，隨手丟棄菸蒂除影響市容整潔與環境衛生外，若經稽查取締，違規者最高可處新臺幣6,000元之罰鍰。環保局呼籲，吸菸者應養成「自備灰菸蒂盒」、「不亂丟菸灰菸蒂」及「不邊走邊抽菸」等習慣，以共同維護環境品質。
照片由新北市政府環境保護局提供
照片由新北市政府環境保護局提供