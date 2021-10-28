菸蒂不落地 新北環保局攜手北一女辦淨街快閃

今天看見城市中的菸蒂了嗎?為喚醒大眾對菸蒂危害環 境的意識，新北市環保局今(28)日攜手臺北市立第一女子高級中 學學生組成的環保組織「菸沒綠洲」舉辦Where Is It Challenge 淨街快閃活動。民眾只要拍攝生活中發現的菸蒂，上傳instag ram並標記指定名稱後，就有機會獲得iPhone 13 Pro、Garmin Venu2/2S、 AirPods Pro等多項好禮，並擇地辦理實體菸蒂淨街快閃。活動自即日起至 11月26日止，歡迎所有愛護環境的朋友一起共襄盛舉！

環保局表示，民眾一般只注意抽菸可能對身體影響， 但菸蒂隨處丟也會對地球的健康造成危害。此次與北一女「 菸沒綠洲」合作，透過線上社群串連以及線下實體展覽活動， 希望吸引民眾關注菸蒂議題並進而思考如何改變。

環保局說明，民眾只要追蹤新北i環保及菸沒綠洲instagra m粉專，並在新北市境內拍攝出現菸蒂熱點的照片，上傳至inst agram限時動態，並打卡標明地點且標註「# WhereIsItChallenge」、「@ntpc_i_ ep」、「@girlsintheoasis」及兩名好友， 截圖私訊「菸沒綠洲」instagram粉專後， 即可獲得抽獎資格。之後「菸沒綠洲」 將從民眾上傳的照片中挑選地點舉辦淨街快閃活動， 並邀請民眾前往響應，如前來參與的民眾為高中生， 除可獲得服務學習時數外，還可領取神秘小禮物。活動細節詳情可至 instagram平台搜尋「新北i環保」粉絲專頁(https ://reurl.cc/82bn8o)查詢，活動獲獎名單將於 12月10日前在「新北i環保」instagram平台公布。

環保局秘書徐維遠表示，希望藉由實際參與淨街的方式， 讓青年學子跳脫框架，身體力行，並激發對環境現況的省思， 也讓民眾關注生活周遭出現菸蒂污染問題， 提升大眾的環保意識進而減少環境中隨意棄置的菸蒂數量。

環保局指出，隨手丟棄菸蒂所造成的環境問題日益嚴重，經統計， 每年棄置在戶外、公共場所或不易清除的角落之菸蒂數量多達100 億根以上。菸蒂外表看似單純，但其濾嘴成分多數包含了「 醋酸纖維」，此物質在環境中需要10年或更長的時間才能分解， 不僅影響環境整潔、阻塞下水道外， 當菸蒂中的塑膠微粒及尼古丁等化學物質進入水體， 將對環境帶來不可忽視的威脅，甚至透過食物鏈回到人體。

此外，隨手丟棄菸蒂除影響市容整潔與環境衛生外，若經稽查取締， 違規者最高可處新臺幣6,000元之罰鍰。環保局呼籲， 吸菸者應養成「自備灰菸蒂盒」、「不亂丟菸灰菸蒂」及「 不邊走邊抽菸」等習慣，以共同維護環境品質。

照片由新北市政府環境保護局提供

照片由新北市政府環境保護局提供