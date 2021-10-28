北富銀勇奪IDC「未來企業大獎」亞太區大獎 全台唯一獲獎企業

2021 IDC「未來企業大獎（Future Enterprise Awards）」亞太地區獎項今(28)日揭曉，台北富邦銀行以風險管控專業結合最新數位科技，創新開發「開源軟體風險評鑑及智能監控系統」，榮獲亞太地區及台灣地區「最佳數位技術創新獎（Best in Future of Digital Innovation）」殊榮，在亞太地區是今年唯一獲獎的台灣企業，也是台灣近三年來唯一獲得IDC亞太地區「數位轉型」領域最高榮譽的銀行，為金融業樹立最佳創新典範。
IDC是全球最專業的科技諮詢與研究調查公司，擁有超過1,100名分析師，每年嚴謹評選在數位科技領域具創新表現的傑出企業予以表揚。本次2021「未來企業大獎」亞太地區競爭激烈，共有來自11個國家、超過1,000個專案參與角逐，北富銀能從各國企業中脫穎而出榮獲大獎，不僅展現國際間對北富銀數位金融專業的認可，更讓世界看見台灣金融業的創新實力。
北富銀表示，開源軟體是許多新興應用服務的開發基礎，本次獲獎的「開源軟體風險評鑑及智能監控系統」，可透過導入機器人流程自動化(RPA) 技術，整合外部情資與內部系統組態管理系統，在使用開源軟體時即時搜查最新軟體漏洞、弱點與風險，並以視覺化儀表板達到風險警示目的，對開源軟體的使用進行更完善的安全治理，在追求創新的同時，嚴謹落實資安及風險管理，以行動實踐「負責任創新」理念。
身為國內數位金融領航者，北富銀不僅精於資安管理，更擅長運用大數據分析、人工智能等前瞻技術發掘客群需求，創造獨特的數位服務體驗。以「奈米投」為例，擁有「Fractional Shares」交易分割技術，只要35美元即可完成原本需1萬美元才能進行的投資配置比例，搭配自動再平衡機制（Rebalance）可24小時監控市場變化並快速調整，充分滿足社會新鮮人及小資族對理財的期待，在今年《亞洲銀行家(The Asian Banker)》年度評選中榮獲「最佳智能理財服務獎」；而針對退休族群設計的「富樂退」則能透過淺顯有趣的數位互動遊戲，幫助民眾輕鬆瞭解退休生活全貌並完成退休規劃試算，也贏得《亞洲銀行家》「台灣最佳退休收入產品獎」殊榮。
隨著科技日新月異，金融服務與日常生活的連結愈形緊密，北富銀將持續與時俱進，集結金融專業、數位能力與客戶洞察，為大眾打造便捷安全的數位金融生活圈，攜手朝「金融即生活、生活即金融」願景邁進。