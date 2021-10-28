北富銀勇奪IDC「未來企業大獎」亞太區大獎 全台唯一獲獎企業

2021 IDC「未來企業大獎（Future Enterprise Awards）」亞太地區獎項今(28)日揭曉， 台北富邦銀行以風險管控專業結合最新數位科技，創新開發「 開源軟體風險評鑑及智能監控系統」，榮獲亞太地區及台灣地區「 最佳數位技術創新獎（Best in Future of Digital Innovation）」殊榮， 在亞太地區是今年唯一獲獎的台灣企業，也是台灣近三年來唯一獲得 IDC亞太地區「數位轉型」領域最高榮譽的銀行， 為金融業樹立最佳創新典範。

IDC是全球最專業的科技諮詢與研究調查公司，擁有超過1, 100名分析師， 每年嚴謹評選在數位科技領域具創新表現的傑出企業予以表揚。本次 2021「未來企業大獎」亞太地區競爭激烈，共有來自11個國家 、超過1,000個專案參與角逐， 北富銀能從各國企業中脫穎而出榮獲大獎， 不僅展現國際間對北富銀數位金融專業的認可， 更讓世界看見台灣金融業的創新實力。

北富銀表示，開源軟體是許多新興應用服務的開發基礎， 本次獲獎的「開源軟體風險評鑑及智能監控系統」， 可透過導入機器人流程自動化(RPA) 技術， 整合外部情資與內部系統組態管理系統， 在使用開源軟體時即時搜查最新軟體漏洞、弱點與風險， 並以視覺化儀表板達到風險警示目的， 對開源軟體的使用進行更完善的安全治理，在追求創新的同時， 嚴謹落實資安及風險管理，以行動實踐「負責任創新」理念。

身為國內數位金融領航者，北富銀不僅精於資安管理， 更擅長運用大數據分析、人工智能等前瞻技術發掘客群需求， 創造獨特的數位服務體驗。以「奈米投」為例，擁有「Fracti onal Shares」交易分割技術，只要35美元即可完成原本需1萬美 元才能進行的投資配置比例，搭配自動再平衡機制（Rebalan ce）可24小時監控市場變化並快速調整， 充分滿足社會新鮮人及小資族對理財的期待，在今年《亞洲銀行家( The Asian Banker)》年度評選中榮獲「最佳智能理財服務獎」； 而針對退休族群設計的「富樂退」 則能透過淺顯有趣的數位互動遊戲， 幫助民眾輕鬆瞭解退休生活全貌並完成退休規劃試算，也贏得《 亞洲銀行家》「台灣最佳退休收入產品獎」殊榮。

隨著科技日新月異，金融服務與日常生活的連結愈形緊密， 北富銀將持續與時俱進，集結金融專業、數位能力與客戶洞察， 為大眾打造便捷安全的數位金融生活圈，攜手朝「金融即生活、 生活即金融」願景邁進。