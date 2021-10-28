繼基層診所！1463家藥局加入通報網絡 4600位藥師成為新北婦孺老幼安全守門員

繼基層醫療診所加入新北市家暴通報網絡之後，新北市1,463家社區藥局也加入，市府與新北市藥師公會合作，藉由4,600名執業藥師的專業及力量，共同關懷家庭暴力防治，及早發掘可能受虐的兒少，共同守護社會安全網。

新北市社會局長張錦麗表示，國內兒虐事件時有所聞，許多個案等送到醫院再通報時，多半已經傷重甚至奄奄一息，為了能在第一時間及早發覺，及時伸出援手，市府於108年3月與中華民國基層醫療協會和新北市醫師公會合作，將新北市境內2,000家基層診所全面納入基層醫療網，藉由第一線醫師的敏感度，及早發現有疑似受虐的個案即時通報，一起守護婦幼、遠離兒虐。

張錦麗強調，新北市家防中心今年數度拜會新北市藥師公會，感謝公會的全力配合，同意加入家暴和兒虐通報網絡，並訂立「新北市藥局兒虐通報簡易流程」，以及「疑似兒少虐待及疏忽簡易篩檢參考表」等，協助藥師在執業時，針對疑似受虐及疏忽照顧的兒少，可以初步篩選及通報，成為社區兒少安全的守門員。

新北市家防中心主任許芝綺以一個實際案例說明。有位媽媽帶著兩個小孩到藥局要買特效藥，媽媽說孩子玩耍時不慎撞到桌角，造成臉部瘀青，擔心回婆家時被長輩責罵。藥師發覺兩個孩子超安靜，大熱天還穿著長袖，要求查看傷勢才能建議使用哪一種藥品；媽媽只好將孩子的口罩拿下，藥師發現孩子左臉頰整個腫起，耳朵也有明顯瘀青，問媽媽卻支吾、閃爍，藥師判斷其中有異，便於當日進行通報，在社工介入處理後，發現原來是媽媽的同居男友所為，及時挽救了這兩個孩子。

許芝綺表示，新北市1,463家藥局遍布鄰里，守護市民的健康，加入藥師公會的有4,600名執業藥師，藉由他們的專業和敏感度，共同關懷守護兒少，甚至包括疑似受暴婦女、老人或身心障礙者，讓市民都能遠離暴力。