【台灣女性吸菸率上升　加味菸佔4成】醫：每天吸少於5根菸　心肌梗塞風險仍增2.14倍

女性吸菸除會導致心血管疾病及癌症外，還包括生育能力降低和受孕困難等健康危害。（國健署提供） 女性吸菸除會導致心血管疾病及癌症外，還包括生育能力降低和受孕困難等健康危害。（國健署提供）

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）依據國健署109年國人吸菸行為調查顯示，我國18歲以上女性吸菸率由107年2.4%上升至109年2.9%，其中使用加味菸比率從33.6%上升至41.7%，上升了8.1%，醫師提醒，女性吸菸除會導致心血管疾病及癌症外，還包括生育能力降低和受孕困難等健康危害。

亞東紀念醫院心臟血管內科主任吳彥雯說，吸菸會引起動脈粥狀硬化，吸菸使心臟動脈形成斑塊、凝血塊，進而阻礙血流，導致心臟病發與中風。只要是抽菸對身體都不好，即使每天吸少於5根菸，仍會增加心血管疾病的風險，研究證實每天抽3至5根菸成年女性，心肌梗塞風險為未抽菸者的2.14倍。

吳彥雯進一步說明，若每天至少20吸根香菸的重度菸癮者，女性吸菸者是心肌梗塞的發生率是未吸菸者的6倍；另外，吸菸也是蜘蛛網膜下腔出血的危險因子，女性吸菸者的風險為非吸菸者的4.7倍 。

吳彥雯提醒，吸菸會立即影響個人外觀，皮膚會產生皺紋、加速老化，亦會導致牙齒變黃與增加牙菌斑，更會增加罹患乳癌及子宮頸癌風險，且女性吸菸會減少卵子產生，進而喪失生殖功能與後續的低雌激素，甚至更年期會提早1至4年，且較易有不孕症情形發生，戒菸可降低不易受孕、早產、低出生體重及流產等風險。

此外，長期吸二手菸者和吸菸者本身的身體傷害差不多，不僅會增加心臟疾病和二手菸風險2至3成外，即使只有短短30分鐘暴露在二手菸環境中，對身體造成的有害影響會至少持續24小時。

國健署建議，想戒菸的女性可利用多元戒菸服務，於住家附近的醫院、衛生所、診所、牙醫診所、社區藥局尋求專業服務，也可以利用免付費戒菸諮詢專線0800-636363，專業諮詢人員將提供便利、隱密的戒菸諮詢並與您共同討論及規劃專屬的戒菸計畫。