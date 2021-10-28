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指揮中心:台灣八大行業11/2與11/16起　分兩階段•有條件開放營業

▲經濟部商業司蘇文玲司長，10月28日在記者會上說明: 無陪侍服務之合法業者，若符合指揮中心之防疫規範，預計11/2起開放營業。▲有陪侍服務之合法業者，若符合前述防疫規範，經濟部與指揮中心研議11/16後，得開放營業。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2021/10/28 17:34
指揮中心:台灣八大行業11/2與11/16起　分兩階段•有條件開放營業

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）台灣疫情趨緩，衛福部今天(28日) 指出，八大行業將逐步鬆綁無陪侍服務業者符合4條件將開放營業，包含從業人員均至少完成接種1劑疫苗滿14天，且須提出申請並經地方政府核准等。

衛福部今天在行政院會報告「COVID-19疫情現況及應處作為」時建議，11月2日至11月15日仍維持二級警戒，並維持實聯制、量體溫、環境清消、員工健康管理、緊急應變，但放寬戴口罩限制、取消集會人數限制，以及逐步鬆綁八大行業。

指揮官陳時中28日下午在疫情記者會上強調八大行業有條件開放營業的僅限合法且符合防疫規定的業者。經濟部商業司蘇文玲司長說明細節如下:

目前仍須關閉的場所

歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店、酒廊、理容院、觀光理髮、視聽理容及特種咖啡茶室、夜店、舞場、三溫暖等其他類似場所。

上述場所當中

無陪侍服務者若符合下列防疫規範

預計11/2起開放營業

首先是「符合共通性原則」，也就是一般營業場所應有實聯制、量體溫、除飲食等例外情形外，應全程戴口罩、從業人員健康監測、良好通風、提供充足清消設備、每日至少2次環境清消、物品清消…等。

第二是「從業人員接種篩檢」報告要求，從業人員均至少完成接種1劑以上的疫苗滿14天，且從業人員首次服務前應提供3日內抗原快篩，包含家用快篩或PCR檢驗陰性證明。

第三為復業前「提出申請並經地方政府核准」，提供餐飲、民俗調理、美容美體、視聽歌唱等服務或營業項目的業者，須另依衛福部和經濟部的相關指引辦理。

第四是「復業後管理」，報告指出，未完整接種2劑疫苗的從業人員，須每週進行1次抗原快篩，包含家用快篩或PCR檢驗；且顧客進場應提供至少接種1劑疫苗證明且滿14天。

有陪侍服務者若符合上述防疫規範

經濟部與指揮中心研議11/16後得有條件開放營業

指揮中心10/28記者會 直播超連結

指揮中心:台灣八大行業11/2與11/16起　分兩階段•有條件開放營業
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更新時間 : 2021-10-28 18:49 GMT+08:00

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