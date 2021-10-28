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【台灣本土+0】10/28增6例境外移入　含長榮航空的美國籍機師　羅一鈞：研判是剛染疫不久

截至27日止，我國COVID-19疫苗第一劑接種人口涵蓋率已達70.01%、第二劑已達30.87%，劑次人口比100.88(劑/每百人)，全國已接種約2363.7萬人次，提前達成接種目標。

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2021/10/28 14:17
台灣新增6例境外移入COVID-19確定病例其中1例為長榮的外國籍機師。(截圖自中央流行疫情指揮中心記者會)

台灣新增6例境外移入COVID-19確定病例其中1例為長榮的外國籍機師。(截圖自中央流行疫情指揮中心記者會)

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(28)日公布國內新增6例COVID-19確定病例，均為境外移入，其中1例為長榮的外國籍機師；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心說明，今日新增6例境外移入個案，為2例男性、4例女性，年齡介於10多歲至40多歲，分別自日本(案16499)、美國(2例，案16500、案16501)、英國(案16502)、吉爾吉斯(案16503)及蒙古(案16504)入境，入境日介於今(2021)年10月12日至10月26日。

【台灣本土+0】10/28增6例境外移入　含長榮航空的美國籍機師　羅一鈞：研判是剛染疫不久

指揮官陳時中證實，案16501就是今日稍早傳出確診的美國籍機師，在居家檢疫第5天驗出來，當時派飛前檢驗為陰性，目前醫院治療中，4、7月份時打過2劑BNT疫苗，衛生單位正在進行疫調和匡列相關人員。

醫療應變組副組長羅一鈞說明，該個案確診時Ct值29，進行隔日採檢後是Ct值28，變化不大，但病毒量有越來越高的趨勢，且N抗體呈現陰性，代表是才剛感染不久，推測比較有可能是執飛美國期間，或外站時感染，病毒的基因序列則未出爐。

指揮中心統計，截至目前國內累計16,394例確診，分別為1,751境外移入，14,589例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。

2020年起累計847例COVID-19死亡病例，其中835例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、臺北市320例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另12例為境外移入。
長榮航空
新冠肺炎
境外移入
美國

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