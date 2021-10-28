〈投資理財〉國產電動車誕生　鴻海、裕隆長期投資可考慮

國產電動車誕生了，鴻海、裕隆、鴻華先進，正式發表3款電動車Model 3、Model E及ModeI T，開啓台灣跨世代汽車革命。然而，鴻海、裕隆投資價值究竟如何？值得討論。
其實如果以長期眼光來看，兩檔標的都有投資價值，長期持有應該不錯，最令人訝異的是電動車硏發，行動力驚人。回憶去(2020)年10月18日鴻海科技日，展示的只有電動車底盤，今(2021)年鴻海科技日，才一年時間，竟然造出三款電動車，分別是Model E高級轎車、Model C休旅車及Model T電動巴士，效率之高，擧世罕見。
名分析師楊應超盛讚鴻海董事長劉揚偉「說到做到」，看好MIH聯盟將電動車量產、標準化，將推升股價緩步上揚。楊應超是證券市場有名的「鴻海專家」，過去曾不客氣批評鴻海，資訊不夠透明、接班人不明朗、除非有突破性創新業務，否則難期股價有上漲空間，言談之間，對創辦人郭台銘不留情面。
郭台銘倒也虛心接受批評指教，如今接班人明確，正是劉揚偉。資訊透明到每季辦理法説會，科技日、電動車新進度，隨時向社會大眾報告。新業務開發正是電動車，而且效率驚人，難怪連楊應超也不得不折服，肯定鴻海的投資價值。
不過需要注意的是國產電動車目前還有很多挑戰，並沒有商業化，打進國際汽車市場，換成營收及獲利，需要克服的軟體科技及市場開發問題仍多，必須逐步克服難題，才能真正進入產值達6兆美元的電動車市場，品嚐收成的甜美。
電動車三大挑戰，包括軟體、半導體、電池。ICT(資通訊)產業，必須結合車廠的造車技術，鴻海與裕隆的結合，正是開啓台灣電動新紀元的鑰匙，如今三款電動車誕生，應該只是挑戰的開始，如何不斷提升技術層次，才能因應激烈的市場挑戰。
半導體車用晶片設計，包括8K電視系統單晶片(SoC)整合、電源晶片、面板驅動晶片、小型控制晶片、影像相關晶片、3D封裝、面板級封裝(PLP)、系統級封裝(Sip)，都是長期必走的研發之路。
鴻海目前與中碳、榮炭、碩禾合作，發展電池，電池材料明年即將量產，除了滿足量的需求之外，更應再提升電池品質，因應巿場激烈競爭，將成為影響電動車成敗重要因素。
軟體研發挑戰更大，如何防止駭客入侵，操控電動車電腦系統，甚至衍生成治安事件，將影響電動車的安全性。鴻海如何聚集至少2千人軟體應用人才，並不容易，從座艙智能化、智能車載軟體、自駕智能、下一代EV ZonaI電子電氣架構、自駕智慧、5G／6G行動通訊技術、開放平台內容、演算軟體，都將影響電動車品質，且為永無止盡的挑戰。
國產電動車誕生，為台灣長期以來，經濟發展困居零組件代工，賺取微薄利潤宿命，開啓不同的機會大門，鴻海、裕隆財務基礎穩固，挾著低成本、大規模生產優勢，集合近2千家國內外企業，成立MIH聯盟，將電動車當作iPhone 生產，標準化作業，有機會打造另一座護國神山。
鴻海及裕隆電動車短期獲利時機未到，但是放眼未來，誰敢低估他們的機會？此時正是投資人擇機長期投資時刻，只要掌握合理價格，擁抱希望，誰説不宜？