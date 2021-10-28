〈投資理財〉國產電動車誕生　鴻海、裕隆長期投資可考慮

國產電動車誕生了，鴻海、裕隆、鴻華先進，正式發表3款電動車M odel 3、Model E及ModeI T，開啓台灣跨世代汽車革命。然而，鴻海、裕隆投資價值究竟如何 ？值得討論。

其實如果以長期眼光來看，兩檔標的都有投資價值，長期持有應該不 錯，最令人訝異的是電動車硏發，行動力驚人。回憶去(2020) 年10月18日鴻海科技日，展示的只有電動車底盤，今( 2021)年鴻海科技日，才一年時間，竟然造出三款電動車， 分別是Model E高級轎車、Model C休旅車及Model T電動巴士，效率之高，擧世罕見。

名分析師楊應超盛讚鴻海董事長劉揚偉「說到做到」，看好MIH聯 盟將電動車量產、標準化，將推升股價緩步上揚。楊應超是證券市場 有名的「鴻海專家」，過去曾不客氣批評鴻海，資訊不夠透明、 接班人不明朗、除非有突破性創新業務，否則難期股價有上漲空間， 言談之間，對創辦人郭台銘不留情面。

郭台銘倒也虛心接受批評指教，如今接班人明確，正是劉揚偉。資訊 透明到每季辦理法説會，科技日、電動車新進度，隨時向社會大眾報 告。新業務開發正是電動車，而且效率驚人，難怪連楊應超也不得不 折服，肯定鴻海的投資價值。

不過需要注意的是國產電動車目前還有很多挑戰，並沒有商業化，打 進國際汽車市場，換成營收及獲利，需要克服的軟體科技及市場開發 問題仍多，必須逐步克服難題，才能真正進入產值達6兆美元的電動 車市場，品嚐收成的甜美。

電動車三大挑戰，包括軟體、半導體、電池。ICT(資通訊)產業 ，必須結合車廠的造車技術，鴻海與裕隆的結合，正是開啓台灣電動 新紀元的鑰匙，如今三款電動車誕生，應該只是挑戰的開始， 如何不斷提升技術層次，才能因應激烈的市場挑戰。

半導體車用晶片設計，包括8K電視系統單晶片(SoC)整合、電 源晶片、面板驅動晶片、小型控制晶片、影像相關晶片、3D封裝、 面板級封裝(PLP)、系統級封裝(Sip)，都是長期必走的研 發之路。

鴻海目前與中碳、榮炭、 碩禾合作，發展電池，電池材料明年即將量產， 除了滿足量的需求之外，更應再提升電池品質，因應巿場激烈競爭， 將成為影響電動車成敗重要因素。

軟體研發挑戰更大，如何防止駭客入侵，操控電動車電腦系統，甚至 衍生成治安事件，將影響電動車的安全性。鴻海如何聚集至少2千人 軟體應用人才，並不容易，從座艙智能化、智能車載軟體、 自駕智能、下一代EV ZonaI電子電氣架構、自駕智慧、5G／6G行動通訊技術、開 放平台內容、演算軟體，都將影響電動車品質，且為永無止盡的挑戰 。

國產電動車誕生，為台灣長期以來，經濟發展困居零組件代工，賺取 微薄利潤宿命，開啓不同的機會大門，鴻海、裕隆財務基礎穩固， 挾著低成本、大規模生產優勢，集合近2千家國內外企業， 成立MIH聯盟，將電動車當作iPhone 生產，標準化作業，有機會打造另一座護國神山。

鴻海及裕隆電動車短期獲利時機未到，但是放眼未來，誰敢低估他們 的機會？此時正是投資人擇機長期投資時刻，只要掌握合理價格， 擁抱希望，誰説不宜？