Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 環境生態

2021台灣「SDGs永續城市調查」：雙北獲6都「特優獎」　最佳首長信任度：新北、屏東縣、嘉義縣均獲獎

▲今年《今周刊》與第三方調查機構「畢肯市場研究」合作，將評比範圍從六都擴及到21縣市（未包括連江縣），最後依據「六都」與「非六都」兩族群，公布各項得獎城市。▲此外今年特別針對防疫表現，以及對首長施政信心度做民意調查，頒發兩項特別獎「最佳防疫表現獎」、「最佳首長信任度獎」。

By 宇妍, 台灣英文新聞
2021/10/28 18:47
圖/《今周刊》「SDGs永續城市調查結果」公布記者會

圖/《今周刊》「SDGs永續城市調查結果」公布記者會

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 2015年聯合國發布「2030永續發展目標（SDGs）」，共有193個會員國同意2030年努力實現聯合國提出的十七項SDGs指標；台灣雖不是會員國，但自2019年，新北市率先提出台灣第一份「永續發展目標---新北市自願檢視報告」，這三年來，陸續有台北、桃園、宜蘭、台中跟進，「永續發展」成為地方政府治理的新標竿。

2021台灣「SDGs永續城市調查」：雙北獲6都「特優獎」　最佳首長信任度：新北、屏東縣、嘉義縣均獲獎

圖/《今周刊》「SDGs永續城市調查結果」公布記者會

《今周刊》去年(2020年) 首發國內首次六都永續發展目標SDGs大調查不僅根據聯合國十七項核心指標收集地方政府統計資料，同時也做網路民調，調查民眾對地方首長的永續施政滿意度

根據新聞稿，《今周刊》今年(2021年) 與第三方調查機構「畢肯市場研究」合作，依據去年調查架構，選出58項統計數據，佔比七成，另外輔以佔比三成的民意調查。

不過今年《今周刊》將評比範圍從六都擴及到21縣市（未包括連江縣），最後依據「六都」與「非六都」兩族群，公布各項得獎城市。

「我們根據統計客觀的指標佔七成，民調分數佔三成去計算最後各城市的總分數。由於某些城市的分數很接近，是在統計誤差範圍內。」民調專家，也是本刊此次調查的諮詢顧問戴立安建議，獎項公布可將誤差範圍內的城市列在同一名次。

2021年「永續城市大調查」

六都綜合評比部分:

由新北市、台北市同時拿下「2021永續城市（六都）特優獎」;

桃園市、台中市拿下「（六都）優等獎」；

三力評比方面，台北市拿下環境力特別傑出獎、桃園市拿下社會力特別傑出獎經濟力則由新北市獲獎。

非六都綜合評比:

由新竹縣、新竹市、嘉義市、金門縣4縣市拿「2021永續城市（非六都）特優獎」；

宜蘭縣、屏東縣、基隆市3縣市拿下「（非六都）優等獎」；

三力評比中，金門縣拿下環境力獎項、新竹市拿下社會力獎項、新竹縣拿下經濟力傑出獎。

最佳首長信任度

六都新北市拔得頭籌 屏東、嘉義共同獲獎

除了以上獎項之外，今年今周刊特別針對防疫表現，以及對首長施政信心度做民意調查，頒發兩項特別獎「最佳防疫表現獎」、「最佳首長信任度獎」。「最佳首長信任度獎」六都為新北市長侯友宜、非六都部分為屏東縣長潘孟安、嘉義縣長翁章梁共同獲獎。

該獎項評比主要依據3項民調指標，縣市首長過去1年施政滿意度、縣市政府行政效率、縣市首長未來1年施政信心。民調結果顯示，六都中新北市3項指標皆拔得頭籌，其中施政滿意度高達88.2%、施政信心則為87.6%，且有高達68.1%民眾認為，過去一年新北市府行政效率、服務品質均較過去一年進步。

15縣市方面，屏東縣長潘孟安以87.7%的施政滿意度領先其他縣市，共同獲獎的嘉義縣長翁章梁也有85.1%的滿意度；施政信心則以由嘉義縣長翁章梁以82.6%的民調結果領先其他縣市，屏東縣長潘孟安則以81.1%的民調結果居次。

最佳防疫表現獎

六都高雄防疫獲肯定 金門、屏東同受肯定

「最佳防疫表現獎」六都由高雄市以87.7%的滿意度獲獎，其中高雄市「非常滿意」比例高達45.1%，居六都之冠；非六都則由金門縣、屏東縣共同獲獎，金門縣更以91.7%滿意度居冠；6月屏東縣枋山鄉面臨變種Delta病毒入侵，所幸最後成功防堵，這也反映在民調中，這次調查有高達45.7%民眾對於屏東縣府防疫表現「非常滿意」，遠高於其他縣市，整體滿意度則為87.8%。經加權計算後，屏東縣、金門縣防疫滿意度同居第一。
六都
永續發展目標
SDGS
畢肯市場研究
今周刊
2021

相關新聞

就在周六！大稻埕情人節煙火秀16日登場 台北市2階段交管看這邊
就在周六！大稻埕情人節煙火秀16日登場 台北市2階段交管看這邊
2021/10/15 20:15
澳洲前總理艾波特出席2021玉山論壇 強調與台灣站在一起
澳洲前總理艾波特出席2021玉山論壇 強調與台灣站在一起
2021/10/08 16:07
歐盟將迎十年綠色新政和數位轉型 高哲夫：台灣企業受惠
歐盟將迎十年綠色新政和數位轉型 高哲夫：台灣企業受惠
2021/10/06 16:32
「無罩」跑起來！提供健康證明跑2021台北馬拉松 可不必戴口罩
「無罩」跑起來！提供健康證明跑2021台北馬拉松 可不必戴口罩
2021/10/04 14:59
台灣疫情後第一個實體旅展！2021台北夏秋旅展10/1登場　觀光局推自行車主題館
台灣疫情後第一個實體旅展！2021台北夏秋旅展10/1登場　觀光局推自行車主題館
2021/09/29 12:31

更新時間 : 2021-10-28 19:57 GMT+08:00

最受歡迎

第13期疫苗將「全開」AZ混打BNT？ 台灣指揮中心：11月都打得到
第13期疫苗將「全開」AZ混打BNT？ 台灣指揮中心：11月都打得到
台灣最年輕死亡個案！15歲女接種BNT疫苗後不治　莊人祥：死因恐是腦神經病變
台灣最年輕死亡個案！15歲女接種BNT疫苗後不治　莊人祥：死因恐是腦神經病變
【BNT疫苗接種常見問題】副作用為何？誰不能施打？如何避免暈針？注意事項報你知
【BNT疫苗接種常見問題】副作用為何？誰不能施打？如何避免暈針？注意事項報你知
台灣紙本五倍券第2梯次預訂時程10/25~10/31　首日逾58萬人預約
台灣紙本五倍券第2梯次預訂時程10/25~10/31　首日逾58萬人預約
美國入境新規　11/8起須完整接種FDA或WHO認可疫苗　含混打
美國入境新規　11/8起須完整接種FDA或WHO認可疫苗　含混打
限時20小時預約！第12期加開30歲以上BNT第1劑　10/28開打
限時20小時預約！第12期加開30歲以上BNT第1劑　10/28開打
新加坡超高疫苗覆蓋策略下死亡率仍增？疾病學者高度關注
新加坡超高疫苗覆蓋策略下死亡率仍增？疾病學者高度關注
【楊憲宏專欄】14+7天的「過當管制」應該馬上修正　不必等到明年春節
【楊憲宏專欄】14+7天的「過當管制」應該馬上修正　不必等到明年春節
台灣第1劑疫苗涵蓋率將破7成　陳時中：農曆年後推入境免居家隔離機會大
台灣第1劑疫苗涵蓋率將破7成　陳時中：農曆年後推入境免居家隔離機會大
【移花接木】台灣網紅涉出售「換臉」謎片牟利•立委高嘉瑜、黃捷、雞排妹等逾百人受害　法務部將加重刑責
【移花接木】台灣網紅涉出售「換臉」謎片牟利•立委高嘉瑜、黃捷、雞排妹等逾百人受害　法務部將加重刑責