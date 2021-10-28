2021台灣「SDGs永續城市調查」：雙北獲6都「特優獎」　最佳首長信任度：新北、屏東縣、嘉義縣均獲獎

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 2015年聯合國發布「2030永續發展目標（SDGs）」， 共有193個會員國同意2030年努力實現聯合國提出的十七項S DGs指標；台灣雖不是會員國，但自2019年， 新北市率先提出台灣第一份「永續發展目標---新北市自願檢視報 告」，這三年來，陸續有台北、桃園、宜蘭、台中跟進，「 永續發展」成為地方政府治理的新標竿。

圖/《今周刊》「SDGs永續城市調查結果」公布記者會

《今周刊》 去年(2020年) 首發國內首次六都永續發展目標SDGs大調查， 不僅根據聯合國十七項核心指標收集地方政府統計資料， 同時也做網路民調，調查民眾對地方首長的永續施政滿意度。

根據新聞稿，《今周刊》今年(2021年) 與第三方調查機構「畢肯市場研究」合作， 依據去年調查架構，選出58項統計數據，佔比七成， 另外輔以佔比三成的民意調查。

不過今年《今周刊》將評比範圍從六都擴及到21縣市（未包括連江縣）， 最後依據「六都」與「非六都」兩族群，公布各項得獎城市。

「我們根據統計客觀的指標佔七成， 民調分數佔三成去計算最後各城市的總分數。 由於某些城市的分數很接近，是在統計誤差範圍內。」民調專家， 也是本刊此次調查的諮詢顧問戴立安建議， 獎項公布可將誤差範圍內的城市列在同一名次。

2021年「永續城市大調查」

六都綜合評比部分:

由新北市、 台北市同時拿下「2021永續城市（六都）特優獎」;

桃園市、 台中市拿下「（六都）優等獎」；

三力評比方面， 台北市拿下環境力特別傑出獎、桃園市拿下社會力特別傑出獎、 經濟力則由新北市獲獎。

非六都綜合評比:

由新竹縣、新竹市、嘉義市、金門縣4縣市拿 下「2021永續城市（非六都）特優獎」；

宜蘭縣、屏東縣、 基隆市3縣市拿下「（非六都）優等獎」；

三力評比中， 金門縣拿下環境力獎項、新竹市拿下社會力獎項、 新竹縣拿下經濟力傑出獎。

最佳首長信任度

六都新北市拔得頭籌 屏東、嘉義共同獲獎

除了以上獎項之外，今年今周刊特別針對防疫表現， 以及對首長施政信心度做民意調查，頒發兩項特別獎「 最佳防疫表現獎」、「最佳首長信任度獎」。「最佳首長信任度獎」 六都為新北市長侯友宜、非六都部分為屏東縣長潘孟安、 嘉義縣長翁章梁共同獲獎。

該獎項評比主要依據3項民調指標，縣市首長過去1年施政滿意度、 縣市政府行政效率、縣市首長未來1年施政信心。民調結果顯示， 六都中新北市3項指標皆拔得頭籌，其中施政滿意度高達88.2% 、施政信心則為87.6%，且有高達68.1%民眾認為， 過去一年新北市府行政效率、服務品質均較過去一年進步。

15縣市方面，屏東縣長潘孟安以87.7%的施政滿意度領先其他 縣市，共同獲獎的嘉義縣長翁章梁也有85.1%的滿意度； 施政信心則以由嘉義縣長翁章梁以82.6%的民調結果領先其他縣 市，屏東縣長潘孟安則以81.1%的民調結果居次。

最佳防疫表現獎

六都高雄防疫獲肯定 金門、屏東同受肯定

「最佳防疫表現獎」六都由高雄市以87.7%的滿意度獲獎， 其中高雄市「非常滿意」比例高達45.1%，居六都之冠； 非六都則由金門縣、屏東縣共同獲獎，金門縣更以91.7%滿意度 居冠；6月屏東縣枋山鄉面臨變種Delta病毒入侵， 所幸最後成功防堵，這也反映在民調中，這次調查有高達45.7% 民眾對於屏東縣府防疫表現「非常滿意」，遠高於其他縣市， 整體滿意度則為87.8%。經加權計算後，屏東縣、 金門縣防疫滿意度同居第一。