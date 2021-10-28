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中低收入國家福音！美國默沙東授權免權利金生產新冠口服藥

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2021/10/28 10:39
位在美國紐澤西的默沙東藥廠。（圖／路透社）

位在美國紐澤西的默沙東藥廠。（圖／路透社）

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合外電報導）美國藥廠默沙東集團27日表示，已與聯合國支持的「藥品專利聯盟」（MPP）簽署授權協議，允許更多藥廠製造學名藥版本「莫納皮拉韋」，以協助中低收入的國家取得COVID-19抗病毒口服藥物。

默沙東（Merck）表示，巴基斯坦、柬埔寨、非洲等105個中低收入國家將適用此免權利金授權，只要是MPP所遴選的藥廠，將能生產默沙東實驗性抗病毒口服藥「莫納皮拉韋」（molnupiravir），且只要WHO仍認定新冠疫情為「國際關注公共衛生緊急事件」（PHEIC），就持續免權利金。

目前美國監管當局正在考慮批准「莫納皮拉韋」的緊急使用授權；歐盟藥品管理局（European Medicines Agency）也已經開始審查此款COVID-19（2019冠狀病毒疾病）口服藥物。

Molnupiravir是全球第一款針對新冠肺炎使用的口服藥，根據默沙東集團（Merck & Co.）與Ridgeback Biotherapeutics於日前發表聲明表示，實驗中的口服藥molnupiravir給予染疫初期的高風險患者服用，可使重症高風險患者的住院或死亡機率降低約50%，且尚未發現明顯副作用。

初步研究也顯示，Molnupiravir對常見的變異病毒，包括Delta變異株與Gamma變異株都有效果。
莫納皮拉韋
默沙東
新冠肺炎

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