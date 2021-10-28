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名額有限！第12期BNT、AZ又加開　今日中午預約截止

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2021/10/28 09:17
名額有限！第12期BNT、AZ又加開　今日中午預約截止

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）第12期第2階段COVID-19疫苗預約於昨（27）日中午截止後，疫情指揮中心又臨時宣布，增加開放第1劑BNT和第2劑AZ疫苗的預約接種，有24.8萬民眾符合資格，自昨晚7時起可搶約19.8萬劑。

符合資格對象有2類，第1類為10月26日前意願登記BNT疫苗的29歲至18歲民眾，即「1992年1月1日（含）至2003年12月31日（含）間出生」者，預約接種第1劑BNT疫苗；人數預估約16.8萬人。

第2類為10月13日中午前意願登記且7月31日至8月6日（含）已接種AZ第1劑的40歲民眾，即「1981年1月1日至12月31日（含）間出生」者，預約接種第2劑AZ疫苗；人數預估約8萬人。

此次加開的預約時程為10月27日晚間7時至10月28日中午12時；施打時程為10月29日至11月3日。

指揮中心發言人莊人祥表示，目前第一劑BNT疫苗增開對象為16.8萬，可預約劑量為9.8萬，AZ疫苗增開對象有8萬人，可預約疫苗劑量為10萬，因此若BNT疫苗預約踴躍，可能有部分民眾會搶不到，若增開對象這一期沒預約到，就是到下一期預約。

他表示，這次算是額外加開預約，全台各縣市的疫苗剩餘量不同，並不是每個縣市民眾都能預約到想接種疫苗廠牌，至於每個縣市究竟剩餘多少名額，請符合資格民眾上網預約就能得知。
BNT疫苗
AZ疫苗
第12期
COVID-19公費疫苗預約平台

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