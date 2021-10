蔡總統接受美國CNN獨家專訪　首次證實美軍在台灣進行訓練

(台灣英文新聞/國際組 綜合外電報導)總統蔡英文接受美國有線電視新聞網(CNN)專訪時表示,來自北京當局的威脅「與日俱增」,並首次證實美軍在台進行訓練。

蔡總統26日接受CNN專訪時,成為台灣數十年來首位承認美軍在台從事訓練的總統。最後一批駐台美軍於1979年、美國與中華民國斷交,改與中華人民共和國建交之後離開台灣。不過去年已有媒體暗示,情況出現改變。

In her interview with CNN, Tsai became the first Taiwan President in decades to acknowledge the presence of US troops on the island for training purposes. The last official US garrison left in 1979, the year Washington switched formal diplomatic recognition from Taipei to Beijing, though last year media reports hinted at small deployments.

圖/美國CNN有線電視新聞網

當被問及是否有信心(4:56) ,美國在必要時將協防台灣抵抗中國,蔡總統回答說:「我確實有信心。」

至於台灣是否能在沒有他國協助的情況下自我防衛? 蔡總統指出: 台灣會自我防衛到最後一刻,但強調仍需要友邦與志同道合國家的支持。

When asked if Taiwan could defend itself without military assistance, Tsai said the island would defend itself "as long as we can... But let me reiterate, it's important that we have the support of our friends, and also like-minded countries," she said.

她強調「與美國廣泛合作的目的,是為了增加我們國防能力」,但沒透露目前有多少美國軍事人員在台灣,僅說沒有大家想得那麼多(3:39) 。CNN則引用美國國務院數字稱2018年有10人,2021年初增加到32人。美國國務院希望能派更多陸戰隊員協助防禦美國在台協會AIT 。

圖/美國CNN有線電視新聞網

「華爾街日報」(截圖如下)本月7日曾獨家引述未具名美國官員說法稱,美軍特種作戰及支援部隊約20多名成員駐台訓練中華民國陸軍小型分隊,美軍陸戰隊則與中華民國海軍從事小艇訓練。該名官員說,美軍已在台運作至少一年,採輪調模式,意味美軍成員在不同時間赴台協助訓練。

圖/華爾街日報

共軍戰機頻頻騷擾台灣,根據國防部統計,光是10月1-5日五天之內就有總計150架次各式中國軍機入侵台灣防空識別區 (ADIZ) 。

總統26日接受CNN獨家專訪,最新內容於28日刊登在CNN網站上,她表示台灣是民主的「燈塔」( a "beacon" of democracy),必須加以捍衛來維持全球對民主這個普世價值的信心。

她告訴CNN:「台灣2300萬人民每天都努力自我防衛,保護我們的民主制度,確保人民擁有理所當然應該擁有的自由。」她說:「我們如果失敗,那麼相信這些價值的人會懷疑,究竟是否該為這些價值奮鬥。」