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台北美福推義大利節慶禮籃　飄香爐烤火雞　鮮嫩肋眼牛排　

By 台灣英文新聞
2021/10/27 20:58
台北美福推義大利節慶禮籃　飄香爐烤火雞　鮮嫩肋眼牛排　
台北美福推義大利節慶禮籃　飄香爐烤火雞　鮮嫩肋眼牛排　

有多久沒有跟身邊的好友家人相聚？搭上今年感恩節溫馨氛圍，台北美福大飯店即日起至12月31日推出義大利節慶禮籃，由西餐總主廚Massimo Picci設計的豐富禮籃餐點，包含鮮香味美的「爐烤肋眼牛排」或「爐烤火雞」二擇一，搭配口感紮實的「帶骨豬里肌」、四季披薩、爐烤花椰菜及脆皮馬鈴薯，以及義大利經典節慶麵包「Grappolone麝香葡萄白蘭地風味卡士達聖誕麵包」，歡聚自取價8,588元起，即日起至10月30日前，早鳥預定再贈一瓶義大利奇揚地紅酒，不論是感恩節或聖誕節，外帶一份節慶禮籃，用美食歡度美好時光，訂購請洽02-7722-3396 台北美福大飯店GMT義大利餐廳。

來自義大利的西餐總主廚Massimo Picci精選重達5公斤的「爐烤火雞」，加入迷迭香、百里香、檸檬等調味醃製，再以200度的最佳溫度爐烤，外皮焦香且完美封住肉汁，可供多人享用，或可加價1,888元換購「爐烤肋眼牛排」，2.5公斤的肋眼牛肉以頂級橄欖油等香料醃製後爐烤，肉香濃郁；無肉不歡的豐富禮籃，另準備了「帶骨豬里肌」，品嚐時還可佐以主廚新品醬料搭配食用，「芝麻葉綠醬」選用新鮮芝麻葉、義大利歐芹及冷壓初榨橄欖油調製，或可搭配以乾辣椒及綜合堅果製成的「紅椒堅果醬」，入口層次豐富，讓不同爐烤肉品呈現更豐富的口感。　

想到義大利就一定會聯想到比薩，每組節慶禮籃皆提供以瑪芝瑞拉起司為基底，鋪上義大利剝皮番茄、臘腸、洋菇、黑橄欖的「四季披薩」，搭配現橄餅皮，是GMT的招牌餐點；再搭上外皮香脆、口感綿密的「脆皮馬鈴薯」，豐富的禮籃組合，適合四到六人共享。禮籃不可或缺餐後甜點，今年特別挑選義大利百年酒廠POLI直送台灣的經典義大利節慶麵包「Grappolone麝香葡萄白蘭地風味卡士達聖誕麵包」，卡士達內餡特別加入頂級經典麝香葡萄白蘭地，並放入蘇坦娜無籽酒釀葡萄乾，一口咬下葡萄酒香與濃厚口感內餡，兩者風味巧妙結合，今年佳節共同「義」起用義大利經典料理展開一場味蕾上的旅行！歡聚自取價8,588元起，即日起至10月30日預定，加贈1,600元義大利奇揚地紅酒一瓶。

更新時間 : 2021-10-27 21:25 GMT+08:00

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