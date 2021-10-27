台北福華　五星級火雞、牛排禮物箱道地美味歲末不缺席

11月25日 是感恩節，依照美國、加拿大的傳統，一直是家人團聚共享大餐並且感謝一年來贈與和豐收的感恩日；另外一個同等重要的節日則是聖誕節，除了傳統上的互贈禮物之外，聚餐派對更是不能少。為了迎接感恩節與聖誕節，台北福華大飯店特別推出「用心感恩，創造新感動」限定禮物箱，即日起至12月23日止（提貨日從11月12日至12月27日），提供火雞禮箱、牛排禮箱、精品禮箱等外帶組合，11月15日前訂購，還享早鳥8折優惠。讓您在即將到來的歲末，也能品嘗到溫暖又美味火雞及牛排料理，訂購火雞組合、火雞禮箱、爐烤特級肋眼牛排禮箱、戰斧牛排禮箱另加贈精選紅酒一瓶。除了主食外，也可加選單點美食，包括：最道地的法國麵包、火雞大餐旁必備的南瓜派、柔滑的洋芋泥等，都是在臺外籍人士心心念念的家鄉道地美味。

自從台北福華販售感恩節火雞大餐以來，每年慕名而來的民眾訂購踴躍，今年為回饋喜愛的顧客們，新增戰斧牛排及爐烤牛排兩項選擇。火雞大餐是精選重達約5公斤的火雞，填入切丁的洋蔥、栗子、吐司等餡料，並以鼠尾草、胡椒香料調味，然後將整隻火雞放置在大量蔬菜上，放入烤箱烘烤，以低溫烘烤約一個半小時，烘烤期間不時以瀝出的油脂澆淋火雞外層，直到外皮烤至酥脆且呈現焦糖色才算大功告成。戰斧牛排及爐烤牛排則是精選牛肉最精華的肋眼部位，先用大火鎖住表皮及肉汁，再以爐烤至適當熟度，肉質鮮嫩多汁，重達1.5公斤的戰斧牛排及2公斤的爐烤肋眼，都是多人派對聚餐的好選擇。

火雞組合均附上酸甜解膩的道地蔓越莓醬及以烤雞湯汁為底所製的雞雜醬，牛排則是附上芥末籽醬、黑胡椒醬、辣根醬、蘑菇醬等五種醬料，加上烤蔬菜、起司通心粉、沙拉、南瓜派等配菜，絕對能夠讓好友們、家人們團聚在一起，共享美好的聚餐時光。另外還有內含義大利得獎無數酒莊出產的波特嘉璀璨金瓶氣泡酒（Bottega Gold Prosecco Brut）、松露油、初榨橄欖油、巴薩米可醋、法國長棍麵包、迷你果醬*2(藍莓、草莓)、紅茶牛軋糖、馬卡龍5入的精品禮盒組，歲末年終派對活動上自用贈禮兩相宜。