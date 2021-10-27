私利大於公益 臉書遭揭「選擇性」訊息控管 名人擁有更多話語權

（台灣英文新聞 / 李昱德 綜合報導）2004年臉書創立時，只是一個單純讓人們可以聯繫彼此的社交網站，不過隨著使用者的增加、影響力的成長，逐漸出現臉書對消息控管的質疑。一份最近由前員工披露給美國國會的內部文件更顯示，臉書是「選擇性」移除網站上的訊息。

這份長達數千頁，被媒體稱作「臉書文件」（The Facebook Papers）的檔案，是由前臉書產品經理Frances Haugen流出給美國證券交易委員會（SEC），包括〈華爾街日報〉在內的多家媒體則組成了「臉書文件計畫」（The Facebook Papers Project），在一週前取得了部分文件內容，各自發佈報導。

Haugen指出，這些文件證實了臉書高層在知情的情況下，多次在進行消息控管時，將公司利益置於公益之前。在面對較有權勢、有名的用戶時，無視消息正確性，選擇性移除訊息。文件甚至指出，臉書公司內部有個叫做XCheck的「VIP系統」，來避免足夠影響臉書營運的有力人士，對公司造成傷害，並專責應對這些人帶來的公關危機。

舉例來說，外界多半還記得臉書與推特移除美國前總統川普多個爭議性言論一事。然而事實上，臉書一開始並不願做出處置，還發布公告，宣稱政治人物應該可以任意發言，公眾才能知道他們在想什麼。執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）更強調，臉書僅僅是個平台，不會進行言論控管。

因此川普在疫情期間散佈像是「新冠肺炎危險性比流感低」、「孩童幾乎完全免疫新冠肺炎病毒」這類的錯誤訊息時，臉書毫無作為，直到外界壓力成長到一定的程度後，臉書才開始有所動作，主動刪除川普部分明顯與事實不符的貼文。

Haugen同時也透露，祖克柏在公司內部擁有近乎獨裁的權力，除了持有壓倒性的表決權股份外，還直接掌握了董事會，身邊更是不太會質疑他決策的高階主管，因此臉書會變成現在這個樣子，幾乎完全是他一個人的責任。

也因為這樣，臉書正在逐漸流失年輕的使用者，使用年齡層正急速老化，〈美聯社〉分析認為，如果臉書不正視這個問題，這些使用者就不會再回來了，這無疑會衝擊取決於每月使用者數字的廣告收益。