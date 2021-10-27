【人飢己飢】聯合國官員：馬斯克若捐2%財富 4千萬人免於餓死

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）全球財富集中於少數人之手，當有人錢多到可上太空旅遊，卻有數千萬的人連餬口都有困難。或許很難想像，馬斯克（Elon Musk）竟只要捐出財富2%，就能拯救地球上4千多萬人。

CNN報導，聯合國世界糧食計劃署（World Food Programme， WFP）署長畢斯利（David Beasley）在節目受訪時，對全球的億萬富豪發出呼籲，盼富人現在就做出貢獻，從口袋中掏一點錢，讓世人免於飢餓。

畢斯利特別點名當今世上最富有的二人，亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）與特斯拉（Tesla）執行長馬斯克。「若我們再不伸出援手，4,200萬人眼看就要餓死，只要能拿出60億美元，事情沒那麼複雜。」他說道。

60億美元（新台幣1,668億元），是市井小民難以想像的天文數字，但對馬斯克而言，卻僅占其財富2%，猶如滄海一粟。根據彭博，馬斯克的身家淨值高達2,890億美元。不只是他，美國超級富豪的財富淨值，自新冠肺炎疫情（COVID-19）爆發以來已經倍增，以10月數據來看，已達5兆400萬美元之譜。

畢斯利提到，氣候變遷與疫情，加劇了各地飢荒。人道災難正逼視許多局勢動盪的國家，阿富汗半數人口（2,280萬人）飢腸轆轆，面臨嚴峻糧食危機，衣索比亞北部泰格瑞省（Tigray）也因戰事不斷，至少520萬人亟需食糧援助。