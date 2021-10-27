新北獲樂齡教育奉獻獎4獎項 教學優良獎李梅芳感謝長者陪伴成長

新北市今(110)年獲得教育部第5屆樂齡教育奉獻 獎共4獎項， 包含萬里區樂齡學習中心李梅芳及土城區樂齡學習中心許秀如2位講 師獲得教學優良獎、 新莊區豐年樂齡學習中心黃麗華志工獲得志工奉獻獎、 蘆洲區樂齡學習中心也獲得團體優等獎的榮譽。

教育局表示，教學優良獎得主李梅芳老師長年深耕於萬里區樂齡學習 中心，參與中心行政、志工及講師迄今已13年， 用心自編多樣化教材， 結合在地海洋與藝術特色規劃了一系列動靜態趣味課程， 包含海洋手工藝創作班、海洋樂齡故事班等，也曾獲109年教育部 樂齡優良課程教案特優。

李梅芳老師10幾年來的教學，總能隨著教學現場不斷修正， 引導出長者的興趣及潛能，相當用心。她說， 這些年來看見許多樂齡長輩從原本來上課的學員變成樂齡志工， 再從樂齡志工蛻變成社區教室講師，找到自己第二專長及人生舞台， 讓她特別有成就感，「感謝樂齡阿公阿嬤們陪我一起成長， 這份榮耀屬於大家。」

而志工奉獻獎得主黃麗華志工，於新莊區豐年樂齡學習中心服務10 餘年，擔任2個班級的入班志工， 除了協助傳遞中心訊息及學員建議，也適時當個傾聽者， 這些年傾聽過無數件心情故事。其中有位學員患有憂鬱症， 因麗華志工私底下的問候及不厭其煩地傾聽，漸漸敞開心扉、 訴說煩惱，學員謝謝她讓自己情緒得以抒發，感受到有人關心、 心情輕鬆許多。麗華志工說， 很高興自己的傾聽能讓長者將負面情緒轉為正面思考， 讓她服務起來更有動力。

此外，土城區樂齡學習中心許秀如講師102年以來投入「 電腦與手機3C應用」教學，教長者運用3C產品查找資料、 使用社群軟體、製作影片等，跟上時代潮流並能與孩子互動， 同樣也榮獲教學優良獎實至名歸。

蘆洲區樂齡學習中心鷺江國小，辦理多項課程如國標舞、手作、 書畫、手機、英文班等深受長輩喜愛，每每一開放報名就迅速爆滿， 更積極於周邊4所國小拓點，服務更多的阿公阿嬤， 榮獲團體優等獎殊榮。

教育局長張明文表示，新北市重視長者的學習與健康，迄今已於29 區設立共31所樂齡學習中心，積極拓展約200個教學據點， 達成「區區有樂齡」目標。每年31所中心約辦理600多門豐富的 課程，並結合在地特色及節慶辦理多元活動， 期待更多長者走出家門學習，來到中心學習課程、關心在地， 甚至成為志工或講師，在人生的下半場活得更精采。

照片來源：新北市教育局提供

照片來源：新北市教育局提供