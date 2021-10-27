新北獲樂齡教育奉獻獎4獎項 教學優良獎李梅芳感謝長者陪伴成長

新北市今(110)年獲得教育部第5屆樂齡教育奉獻獎共4獎項，包含萬里區樂齡學習中心李梅芳及土城區樂齡學習中心許秀如2位講師獲得教學優良獎、新莊區豐年樂齡學習中心黃麗華志工獲得志工奉獻獎、蘆洲區樂齡學習中心也獲得團體優等獎的榮譽。
教育局表示，教學優良獎得主李梅芳老師長年深耕於萬里區樂齡學習中心，參與中心行政、志工及講師迄今已13年，用心自編多樣化教材，結合在地海洋與藝術特色規劃了一系列動靜態趣味課程，包含海洋手工藝創作班、海洋樂齡故事班等，也曾獲109年教育部樂齡優良課程教案特優。
李梅芳老師10幾年來的教學，總能隨著教學現場不斷修正，引導出長者的興趣及潛能，相當用心。她說，這些年來看見許多樂齡長輩從原本來上課的學員變成樂齡志工，再從樂齡志工蛻變成社區教室講師，找到自己第二專長及人生舞台，讓她特別有成就感，「感謝樂齡阿公阿嬤們陪我一起成長，這份榮耀屬於大家。」
而志工奉獻獎得主黃麗華志工，於新莊區豐年樂齡學習中心服務10餘年，擔任2個班級的入班志工，除了協助傳遞中心訊息及學員建議，也適時當個傾聽者，這些年傾聽過無數件心情故事。其中有位學員患有憂鬱症，因麗華志工私底下的問候及不厭其煩地傾聽，漸漸敞開心扉、訴說煩惱，學員謝謝她讓自己情緒得以抒發，感受到有人關心、心情輕鬆許多。麗華志工說，很高興自己的傾聽能讓長者將負面情緒轉為正面思考，讓她服務起來更有動力。
此外，土城區樂齡學習中心許秀如講師102年以來投入「電腦與手機3C應用」教學，教長者運用3C產品查找資料、使用社群軟體、製作影片等，跟上時代潮流並能與孩子互動，同樣也榮獲教學優良獎實至名歸。
蘆洲區樂齡學習中心鷺江國小，辦理多項課程如國標舞、手作、書畫、手機、英文班等深受長輩喜愛，每每一開放報名就迅速爆滿，更積極於周邊4所國小拓點，服務更多的阿公阿嬤，榮獲團體優等獎殊榮。
教育局長張明文表示，新北市重視長者的學習與健康，迄今已於29區設立共31所樂齡學習中心，積極拓展約200個教學據點，達成「區區有樂齡」目標。每年31所中心約辦理600多門豐富的課程，並結合在地特色及節慶辦理多元活動，期待更多長者走出家門學習，來到中心學習課程、關心在地，甚至成為志工或講師，在人生的下半場活得更精采。
照片來源：新北市教育局提供
照片來源：新北市教育局提供